Le patch 1.30 de Division 2 est maintenant disponible, prend en charge PS5 4K 60FPS et plus

"LE LABOUREUR LARGEOT" "Pantalon de travail Charpentier largeot à TIRANT NOIR en MOLESKINE TAILLE HAUTE Le LABOUREUR marque française une paire de bretelle ""HERCULE"" est offerte voir photo"

"Pantalon Largeot moleskine lourde 420g à tirant noir. 67% coton 33%polyester Forme demi ballon, ceinture haute 3 boutons. Braguette : boutons et crochet. Devant : 2 poches en biais, une poche à gousset et une poche mètre interieure dos : une poche passepoilée boutonnée, et une tirette de