Le patch 1.20 de Ghost of Tsushima est maintenant disponible, corrige des bugs pour le mode Legends

Le mode Legends pour Ghost of Tsushima voit un peu d’amour avec le dernier patch du jeu, apportant avec lui un certain nombre de corrections de bugs pour fluidifier l’expérience en ligne. Disponible en téléchargement maintenant, la mise à jour pèse 683,3 Mo. Sucker Punch Productions n’a pas détaillé les problèmes que le patch 1.20 a tenté de corriger, nous ne manquerons donc pas de les inclure dans cet article si la base de joueurs inconditionnels les découvre tout au long de la journée et ce week-end.

Le patch 1.20 pour Ghost of Tsushima est maintenant disponible, y compris diverses corrections de bogues pour Ghost of Tsushima: Legends.– Fantôme de Tsushima 🎮 Sucker Punch Productions (@SuckerPunchProd) 5 février 2021

À l’époque où nous avons jeté un coup d’œil sur Ghost of Tsushima: Legends with a Hands On, l’entreprise multijoueur a époustouflé nos attentes. « Sucker Punch est allé au-delà de ce qui était requis ici, offrant une expérience coopérative incroyablement approfondie et, plus important encore, incroyablement amusante. Fantôme de Tsushima avoir besoin une extension multijoueur complète? Pas du tout, mais maintenant que c’est ici, une exclusivité PlayStation déjà exquise est devenue encore plus essentielle. «

Jouez-vous toujours au mode Legends dans Ghost of Tsushima? Vous en profitez? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous.