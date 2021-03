Le patch 1.2 de Cyberpunk 2077 ajoute plus de 500 correctifs

CD Projeckt étonne par l’ampleur des changements, des corrections et des 40 concerts que pèse Cyberpunk 2077 patch 1.2.

Mise à jour 1.2 de Cyberpunk 2077. C'est une liste énorme de nouvelles avec plus de 500 améliorations pour résoudre les nombreux problèmes que le bac à sable tant attendu a eu à son lancement. Et cela a conduit à sa disparition du PS Store. L'autre jour, nous avons discuté des projets de CD Projekt RED de publier les.

Bien qu’au départ aucune date n’ait été donnée pour son arrivée, l’étude polonaise a confirmé via ses réseaux sociaux que sa mise à jour peut désormais être téléchargée à la fois sur PC et sur consoles.

Et, comme vous pouvez l’imaginer, pour mettre à l’abri les nombreuses corrections que cette mise à jour inclut, nous devons laisser un trou dans nos disques durs. La mise à jour pèse plus de 30 Go sur sa version PC et plus de 40 Go sur les consoles (40,28 Go sur Xbox One et 43,18 Go sur PS4).

Comme vous pouvez le voir, une taille énorme pour un patch. Il pèse plus à lui seul que de nombreux ensembles complets. Nous pouvons donc nous faire une idée qu’avec cette version 1.2 de Cyberpunk 2077, nous aurons un jeu renouvelé et avec moins d’erreurs que ce qu’il avait jusqu’à présent.

Sur le site Web Cyberpunk 2077, vous pouvez voir la liste complète du contenu ajouté par ce patch. Il comprend bon nombre des correctifs les plus demandés par les joueurs, comme des améliorations de la conduite ou le fait que la police n’apparaîtra plus soudainement lorsque nous commettons un crime.

Il est assez instructif de voir que le mot «fixe» apparaît à 274 reprises au total comme nous vous l’avions dit dans l’actualité précédente. De plus, les améliorations graphiques devraient éviter les bugs qui ont conduit à d’innombrables mèmes.

Ou des situations qui nous sortent du contexte du jeu, comme votre partenaire disant «bon tir» lorsque vous exécutez un ennemi de mêlée.