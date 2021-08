Le patch 1.09 de Guilty Gear Strive améliore le délai d’entrée PS5, PS4 Pro et améliore de nombreux personnages

Phoenix Contact Alimentation rail DIN STEP-PS/1AC/24DC/4.2 2868664 24 V/DC 4.4 A 100 W 1 x 1 pc(s) S99421 - Phoenix Contact

enquête 29.5 V/DC / 4.4 A 100 W Entrée 1 phases Plage de tension d'entrée 85 à 264 VAC/90 à 250 V/DC Connexion (composants): borne à vis Idéal pour les boîtes de distribution et les pupitres de commande plats description L'alimentation compacte de la génération STEP POWER est particulièrement adaptée aux boîtes de distribution et aux pupitres de commande plats. 24 V/DC et max. 4.4 A sont disponibles à la sortie. Son degré d'efficacité élevé et ses pertes en attente minimales permettent d'atteindre un rendement énergétique élevé. traits Utilisable dans le monde entier grâce à l'entrée à spectre large et paquet d'homologations international · Sécurité de fonctionnement élevée grâce à un MTBF élévé (Mean Time Between Failure) 500 000 h · Connectable en parallèle pour l'augmentation de la puissance et la redondance · Mise en service simplifiée grâce à la surveillance du fonctionnement par LED · Sécurité de fonctionnement élevée grâce à une protection prolongée contre les microcoupures à