« Le passé ne dort pas » : pourquoi la mini-série allemande fait-elle fureur sur Netflix ?

in

Netflix

Découvrez quelle est l’intrigue de la série allemande « The Past Doesn’t Sleep » sur Netflix.



©NetflixDe quoi parle « Le passé ne dort pas » de Netflix ?

Les séries à suspense se positionnent généralement comme les titres les plus réussis sur la plateforme de streaming et un nouveau titre retient l’attention des téléspectateurs, il s’agit « Le passé ne dort pas » (Schlafende Hunde) et ici nous vous disons de quoi il s’agit Mini-série allemande Netflix.

« Le passé ne dort pas » est créé par Oded Davidoff et Noah Stollman, avec Max Riemelt, une histoire d’avocats, de policiers, de détectives, de criminels et d’affaires criminelles non résoluesune intrigue qui garde les téléspectateurs attentifs du début à la fin.

Le casting de « Le passé ne dort pas »

max riemelt – Policier Mike Atlas

– Policier Mike Atlas Louise Von Finckh – Jule Andergast

– Jule Andergast martin wuttke –Klaus Hartloff

–Klaus Hartloff Carlo Ljubek –Luka Zaric (alias Zarif Rahimi)

–Luka Zaric (alias Zarif Rahimi) Mélika Foroutan – Corinna Steck

– Corinna Steck Peri Baumeister de Lenni Atlas

Tara Africah Corrigan – Tinka Atlas

Mélodie Wakivuamine – Britney Adebayo

Antonio Wannek-Roland Sokowski

De quoi parle « Le passé ne dort pas » de Netflix ?

Un meurtre rouvre une affaire soi-disant close, donc un ex-policier qui vit désormais dans la rue va chercher à le résoudre. Petit à petit, des secrets sont dévoilés qui impliquent le haut commandement de la Police.

« Cette impulsion les pousse dans le complot sanglant d’un complot qui érode les entrailles des forces de l’ordre. Les plus hautes fonctions de la magistrature seront-elles également concernées ? Ou est-ce que tout tourne autour de l’attaque terroriste dévastatrice qui a secoué la ville il y a un an et demi ? La réponse réside dans la disgrâce du policier, mais il faut d’abord examiner son déclencheur, qui révélera le contenu de cette boîte infernale de Le passé ne dort pas », ont-ils déclaré.mentions dans le synopsis de Netflix.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?