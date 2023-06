Le passé ne dort pas : Combien de chapitres compte la mini-série qui se succède sur Netflix ?

Netflix

On vous dit aussi pourquoi il ne faut pas passer à côté de cette production allemande qui vous tiendra en haleine.



© @mvsrsCette série est devenue en peu de temps l’une des préférées de la plateforme.

la minisérie le passé ne dort pas a été installé dans le top 10 de Netflix, donc nous vous disons combien de chapitres il a cette production qui nous raconte comment un meurtre rouvre une affaire qui était censée être classée et qui pousse un ex-policier qui vit désormais dans la rue à chercher à la résoudre alors même que cela le confronte aux plus hauts commandants de la police.

Combien de chapitres contient The Past Doesn’t Sleep ?

Le passé ne dort pas a un total de 6 épisodes sur Netflix dans lequel on nous raconte comment tout ce qui s’est passé dans les temps passés a un poids important dans ce qui se passe aujourd’hui. Et puis nous vous laissons la liste des épisodes avec leur durée, afin que vous soyez encouragé à le voir.

Liste des épisodes de The Past Doesn’t Sleep

sursaute. Durée : 54 minutes. Surprendre! Durée : 53 minutes. Contacts. Durée : 47 minutes. Amitié et autre chose. Durée : 50 minutes. Au fond. Durée : 53 minutes. aveux. Durée : 51 minutes.

Pourquoi ne pas manquer Le passé ne dort pas ?

Le passé ne dort pas nous montre une dure réalité de la justicecia, c’est-à-dire lorsque les crimes sont orchestrés depuis les plus hautes sphères du pouvoir, ce qui finit toujours par avoir ceux qui sont en dessous comme les plus touchés.

De plus, cette mini-série est écrite par Christoph Darnstädt, elle-même basée sur la série originale The Exchange Principle, créée par Noah Stollman et Oded Davidoff. Et si cela ne suffisait pas la série est produite par Alexa Karolinski, qui a déjà réussi sur Netflix avec Unorthodox. Alors n’attendez plus et découvrez pourquoi cette production prend d’assaut la plateforme.

