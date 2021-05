Le passé caché de la carrière de Zack Snyder

Zack Snyder est entre les réalisateurs les plus reconnus de Holywood à 55 ans et son nom est fortement lié à l’univers étendu de DC Comics. Hits comme Batman contre Superman et Justice League l’a placé dans un endroit privilégié, mais son chemin était déjà sur une nette ascension. Depuis les années 2000, il a été en charge de grandes productions et ses débuts remontent aux années 90 où a réalisé un court métrage sur Michael Jordan et des vidéos de rock stars comme Morrissey ou Ron Stewart. Découvrez l’histoire cachée du cinéaste!

Snyder est né 1 mars 1966 à Green Bay, Wisconsin (États-Unis) et a grandi dans une famille d’artistes parce que sa mère Marsha Reeves Elle était peintre et photographe. Son père Charles Edward Snyder, il s’est consacré aux ressources humaines et a tous deux soutenu les rêves de son fils, qui a décidé d’étudier à la Pasadena Art Center College of Design.







Ses premières œuvres étaient en publicités pour les grandes marques de bières, de voitures et de téléphones portables. Après avoir fait ses débuts avec un clip vidéo pour Lizzy Borden, en 1990, il a eu l’honneur de tourner le documentaire Cour de récréation: un court métrage de 45 minutes sur la Jordanie et avec la participation du basketteur à son apogée.

Au cours des années suivantes, il s’est établi dans l’industrie de la musique et a réalisé des clips vidéo pour des stars importantes telles que Peter Murphy, Soul Asylum, Alexander O’Neal, ZZ Top et Dionne Farris. Les plus importants étaient « Demain » pour Morrisey en 1992 et « Leave Virginia Alone » avec Stewart en 1995.







Zack Snyder: quels films il a réalisé avant d’entrer dans DC Comics et Warner Bros

À 38 ans, il était temps pour le cinéma et il a fait ses débuts avec le film Aube des morts 2004: un remake du film Zombie, réalisé par George Romero dans les années 70. Son nom commençait à être mieux connu à Hollywood et il était sur le point de devenir célèbre pour toujours.

En 2007, il a tourné son premier film à succès avec 300– Une adaptation cinématographique de la série limitée de bandes dessinées de Frank Miller du même nom. La bande a soulevé rien de moins que 456 millions de dollars et a catapulté la carrière de Snyder. Le succès du film réalisé DC Comics pose vos yeux sur lui et en 2009, il l’a embauché pour Gardiens.







De là, il a commencé une relation avec la franchise qui continue à ce jour et qui l’a fait participer (en tant que réalisateur ou en tant que producteur) dans 10 productions différentes. Avec Justice League, le fanatisme que son travail a provoqué s’est manifesté car après sa démission dans le film de 2017, les fans ont obligé Warner Bros à faire couper la Justice League Snyder en 2021.

Le réalisateur fait actuellement la promotion de son nouveau film sur Netflix intitulé The Army of the Dead alors qu’il travaillait en tant que cadre chez Le flash 2022. En outre, elle a confirmé qu’elle produisait des Armée de voleurs, suite à Army of the Dead.