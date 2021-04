Le pass de vaccination sur votre smartphone: comment ça marche dans les pays qui l’ont

Avec l’augmentation du nombre de vaccins Covid administrés dans tous les pays du monde, le retour de l’été et l’urgence de rouvrir les activités commerciales, la question de laissez-passer de vaccination il fait de plus en plus chaud partout, pas seulement en Italie. Certains gouvernements délivrent ces certifications au format papier et vous permettent de vous déplacer à l’intérieur de leurs frontières ou même d’avoir accès aux magasins et aux lieux de rencontre simplement en les montrant, mais il est difficile pour ces certificats d’être simultanément vérifiable partout et non falsifiable. Pour cette raison, il y a des pays qui ont plutôt travaillé sur alternatives numériques, sous la forme d’une application ou d’un code QR, qui peut être scanné à l’entrée des locaux ou aux frontières nationales.

Israël c’est le pays où la course au vaccin a été la plus efficace et a donné les meilleurs résultats. Le pass qui s’avère avoir subi le traitement s’appelle Green Pass et possède sa propre application téléchargeable depuis les smartphones Android et iOS. C’est un QR Code qui peut être scanné à l’entrée de nombreux endroits même à l’intérieur; même les gens qui sont guéris mais non vaccinés peuvent l’obtenir, et il peut être imprimé sur papier.

Europe à plusieurs vitesses

Dans Danemark le laissez-passer de vaccination n’a pas encore sa propre application, mais pour le moment il est fourni dans l’application officielle du ministère de la santé préexistant: dans une nouvelle section inaugurée spécifiquement pour l’occasion, il est possible de consulter le document qui certifie qu’ils ont subi la procédure, mais aussi les résultats des tests anti-Covid les plus récents. Les écrans de l’application sont ensuite comparés aux documents d’identité présentés à l’entrée des lieux nécessitant l’utilisation du système.

Un autre membre de l’UE qui a déjà une solution au problème de la vaccination passe prête avant l’UE elle-même est leEstonie: le pays du nord a développé un système de certification QR Code pour les personnes guéries, vaccinées ou négatives qui, pour le moment, vous permet de traverser la frontière avec la Finlande sans faire grand chose d’autre.

Là France utilisera TousAntiCovid, une application précédemment utilisée pour contenir la pandémie et qui pourra bientôt être utilisée pour montrer qu’elle ne présente pas de risque pour la santé, d’ici la fin du mois. Le système doit être compatible avec l’European Green Pass entrant, mais il ne sera pas utilisé pour l’entrée dans les locaux; le plan est d’utiliser l’application pour les voyages transfrontaliers – dans un processus qui exigera cependant un certain degré de négociation avec les pays voisins.

La situation aux USA

Si en Europe les choses se passent inégalement, même sous les soleils États Unis les applications disponibles sont nombreuses. Excelsior Pass, cependant, est destiné uniquement à New York; d’autres, comme CommonPass et Clear Health Pass, ont établi des partenariats avec des compagnies aériennes et des chaînes de restaurants ou d’autres lieux spécifiques, mais ne garantissent pas l’accès à chaque entreprise ou entreprise.

Observateurs divisés

le Japon a finalisé les travaux sur l’une de ses applications ces dernières semaines; là Chine le proposera dans l’application de messagerie WeChat. Tout cela se déroule alors que le thème même de l’opportunité d’une telle solution divise encore les observateurs: d’une part, permettre à une catégorie restreinte de population de circuler signifie discriminer le reste sur la base de critères arbitraires tels que la disponibilité limitée des vaccins; d’autre part, le système vous permet de rouvrir partiellement les activités luttent depuis des mois et pour redémarrer les économies des pays touchés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂