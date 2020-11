Le partenariat entre Galp et Nissan a déjà apporté de nouvelles bornes de recharge rapide

Fruit d’un partenariat entre Nissan et Galp, ces 20 nouvelles bornes de recharge rapide renforcent le réseau public de recharge dans le Grand Lisbonne, le Grand Porto et dans les quartiers de Braga, Leiria et Coimbra.

Beaucoup d’entre eux étant déjà en service, d’autres n’attendent que l’achèvement des processus d’augmentation de puissance réalisés par l’exploitant du réseau.

En plus de ces bornes, l’engagement de Nissan à mettre en œuvre l’écosystème électrique au France s’est également traduit par l’expansion de son propre réseau de recharge. De cette manière, les propriétaires de modèles électriques de la marque japonaise ont la possibilité, sans frais, d’utiliser les 18 bornes de recharge rapide présentes chez les concessionnaires de la marque.

Un partenariat avec des avantages pour les clients

Outre l’installation de bornes de recharge rapide, ce partenariat entre Nissan et Galp apporte également des avantages aux propriétaires des modèles électriques de Nissan. En conséquence, les clients de voitures électriques de Nissan bénéficient de conditions plus favorables avec la carte GalpElectric / Nissan.

Quelles sont ces conditions? Une remise de 25% sur les charges effectuées aux bornes de recharge intégrées au réseau Mobi.e.

Si les propriétaires de Nissan ont un contrat de fourniture d’électricité à leur domicile avec Galp, cette remise peut encore atteindre 33%.

A propos de ces investissements, Antonio Melica, directeur général de Nissan au France a déclaré: «pour accélérer le développement de la mobilité électrique au France, il est essentiel d’étendre le réseau de recharge rapide, c’est donc avec beaucoup d’enthousiasme que nous inaugurons les bornes installées dans le cadre de ce partenariat. ».

Sofia Tenreiro, directrice de Galp, a souligné: «Galp s’est fortement engagé dans la mobilité électrique (…) La croissance rapide du réseau, qui inclut le partenariat avec Nissan, est l’un des aspects visibles de ce pari qui inclut également l’installation de nouvelles bornes de recharge dans les centres commerciaux, les parkings et les entreprises ».