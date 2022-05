Le partage de mot de passe Netflix pourrait être bloqué plus tôt que prévu

Netflix pourrait restreindre le partage de mot de passe plus tôt que prévu, selon une note récente partagée avec les employés.

Cependant, il semble qu’il pourrait déployer l’essai à l’échelle mondiale beaucoup plus tôt que les clients ne l’auraient imaginé, le New York Times rapportant que cela pourrait se produire dès octobre de cette année.

La note récente aux employés de Netflix signalait que le déploiement prévu s’était accéléré, en disant : « Oui, c’est rapide et ambitieux et cela nécessitera des compromis. »

La note a également vu des dirigeants mentionner des concurrents tels que HBO et Hulu, qui, selon eux, avaient été en mesure de « maintenir des marques fortes tout en offrant un service financé par la publicité ».

Les dirigeants ont également déclaré que le niveau financé par la publicité – qui devrait être moins cher que les forfaits actuels – serait introduit « en tandem avec nos plans plus larges de facturation du partage ».

Le mois dernier, Netflix a annoncé son intention d’introduire deux nouvelles fonctionnalités de test, visant à éviter la « confusion sur le moment et la manière dont Netflix peut être partagé ».

Les deux options sont : « Ajouter un membre supplémentaire » et « Transférer le profil vers un nouveau compte ».

Dans la déclaration, Netflix a déclaré à l’époque: « Les membres de nos forfaits Standard et Premium pourront ajouter des sous-comptes pour jusqu’à deux personnes avec lesquelles ils ne vivent pas – chacun avec son propre profil, des recommandations personnalisées, un identifiant et un mot de passe – à un prix inférieur : 2 380 CLP au Chili, 2,99 USD au Costa Rica et 7,9 PEN au Pérou.