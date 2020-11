Le Parlement européen garde une minute de silence pour les victimes des derniers attentats en France et en Autriche

BRUXELLES, 11 novembre () –

La session plénière du Parlement européen a rendu hommage ce mercredi à Bruxelles aux victimes des récents attentats terroristes en France et en Autriche, après avoir affirmé au président de l’institution, le socialiste italien David Sassoli, que l’UE restera forte et unie face aux la violence.

« Chaque victime fait partie de nous et chaque attaque doit être ressentie comme une attaque contre nous-mêmes et les valeurs fondamentales pour lesquelles nous nous battons », a proclamé Sassoli dans une courte déclaration avant de demander aux députés européens de se joindre à l’hommage.

« Ce sont des attaques contre la société ouverte que nous voulons, des attaques contre la société inclusive dans laquelle nous croyons, et il est de notre responsabilité commune de lutter contre toutes les formes d’extrémisme et de rester unis face à la violence et à la haine », a-t-il ajouté.

Le geste de solidarité s’est produit au début de la première session plénière qui s’est tenue depuis les derniers attentats de Nice et de Vienne, pour les victimes et leurs familles, le Parlement européen a exprimé sa solidarité.

La réunion plénière à Bruxelles et à capacité réduite pour des raisons de sécurité contre la propagation du coronavirus, mais Sasoli a également demandé aux députés européens de se joindre à la minute de silence à la mémoire des victimes et comme preuve que le Parlement européen continuera à « contribuer fermement en vivant ensemble et en paix « .

