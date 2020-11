Le parking de la conférence de presse de Trump est devenu un lieu de rencontre en réalité virtuelle

L’un des événements les plus bizarres des brefs jours qui ont suivi les élections américaines a certainement été la conférence de presse que l’équipe d’avocats de Donald Trump détenu dans Parking Paysagiste Four Seasons Total, un magasin de jardinage que les organisateurs avaient probablement prévu d’être l’hôtel Four Seasons de Philadelphie. L’affaire a provoqué l’hilarité chez les partisans de l’opposant Joe Biden, à tel point qu’à partir d’aujourd’hui, le lieu particulier du rendez-vous est devenu un lieu numérique à utiliser. pour des réunions en réalité virtuelle avec des amis.

C’est arrivé à l’intérieur VRChat, un réseau social de réalité virtuelle dans lequel les utilisateurs, portant une visionneuse, se plongent pour discuter en temps réel avec les avatars d’amis et d’étrangers. Dans l’application, les personnes ne sont pas représentées comme des noms d’utilisateur, mais via Modèles 3D de personnes, d’animaux anthropomorphes et d’autres êtres fictifs; Les salons de discussion ne sont pas des fenêtres dans lesquelles vous écrivez, mais des reproductions en trois dimensions d’environnements inventés ou réellement existants. C’est précisément ici qu’entre en jeu l’inspiration du youtubeur CooperTom, qui a décidé de suivre la vague des événements reproduire en 3D le désormais célèbre parking qui a vu la fin de la campagne électorale de Trump pour en faire un lieu de discussion.

Du bâtiment préexistant Four Seasons Total Landscaping à la scène rudimentaire mise en place par l’équipe Trump pour la conférence de presse avec podium et orateurs pour amplifier le discours de l’avocat de Trump, Rudy Giuliani: il a fallu un peu plus d’un après-midi au youtubeur pour collecter les textures nécessaires à la tâche et mettre en place le structure tridimensionnelle du nouveau scénario, qui a fait ses débuts en ligne hier. Aujourd’hui, dans le monde réel, le parking du magasin est revenu à la normale, mais dans les salles virtuelles de VRChat, il restera immortalisé pendant des années (au moins aussi longtemps que l’application est en circulation) comme la plupart des gens s’en souviennent.