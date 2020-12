«Le pari de la reine»: Vasily «le russe» Borgov est-il une vraie personne?

Grâce à la mini-série acclamée par la critique de Netflix, Le gambit de la reine, le jeu d’échecs commence à être envisagé d’une manière totalement différente. La série suit Beth Harmon (Anya Taylor-Joy), un prodige des échecs, de plus en plus reconnu dans les années 1950 et 1960, alors qu’il n’y avait pas de femmes dans le monde professionnel des échecs.

Une des personnes que Beth rêve de jouer est Vasily Borgov alias, The Russian. Mais est-il basé sur une personne réelle?

Le Gambi de la Reinet a pris le monde d’assaut. Avec plus de 62 millions de flux sur Netflix au cours des 28 premiers jours suivant sa sortie, il est devenu la mini-série la plus regardée de la société à ce jour.

Dans la série dramatique, Beth est abandonnée dans un orphelinat du Kentucky après la mort de sa mère. Tout en vivant à l’orphelinat, elle apprend les échecs par l’un des gardiens du bâtiment.

Beth devient rapidement fascinée par le jeu au point de devenir obsédée, et elle gravit rapidement les échelons dans le monde des échecs de compétition professionnel dominé par les hommes.

Cependant, sa dépendance aux tranquillisants et à l’alcool commence rapidement à devenir incontrôlable.

‘The Queen’s Gambit’ n’est pas basé sur une personne réelle

Le Hustler et La couleur de l’argent l’auteur Walter Tevis a écrit Le gambit de la reine peu de temps avant de mourir d’un cancer du poumon en 1984. Tevis a basé Beth sur certaines de ses propres expériences personnelles en jouant aux échecs et avec la dépendance. Il a déclaré au New York Times: «Dans le passé, de nombreuses femmes ont dû cacher leur cerveau, mais pas aujourd’hui.» Cependant, le prodige des échecs est un personnage complètement fictif. Il expliqua,

J’ai commencé à jouer aux échecs avec ma sœur et les enfants de mon quartier. Une fois, j’ai gagné un prix de 250 € et je suis devenu un joueur de classe C. Je joue maintenant contre un ordinateur, donc je n’ai pas à affronter un adversaire réel qui se moque de moi – je peux toujours débrancher la prise. J’ai assez bien joué pour savoir ce qu’est un bon match. Je peux battre la personne moyenne, mais j’ai peur de jouer ces gars qui installent des planches dans la rue à Broadway.

Dans sa vie personnelle, Tevis est devenu accro aux analgésiques suite à une intervention pour une maladie cardiaque quand il était jeune.

Vasily ‘The Russian’ Borgov est en quelque sorte basé sur une personne réelle

Il y a une tonne de personnages mémorables dans Le gambit de la reine y compris, Benny Watts qui Tevis basé sur Bobby Fischer, un véritable génie des échecs enfant prodige.

Vasily Borgov, que Beth surnomme «Le Russe» est très vaguement basé sur Boris Spassky, contre qui Fischer a concouru dans un match de 1972 au milieu de la guerre froide. Il s’avère que Tevis a centré Borgov autour de plusieurs personnages clés du monde des échecs. Pour The Russian, c’était Boris Spassky. Dans la note de son auteur pour Le gambit de la reine il a écrit,