Le pare-feu tactique PSVR Shooter Zero Hour reçoit toujours du contenu saisonnier

Sony doit simplement aligner une suite de nouvelle génération au jeu de tir tactique Firewall Zero Hour, n’est-ce pas? le PSVR exclusif, maintenant dans sa troisième année, est encore obtenir du contenu saisonnier – et bien qu’Operation: Rubicon soit publié sans aucune carte ni sous-traitant supplémentaires, la longévité de la sortie est pour le moins impressionnante.

Disponible dans le jeu maintenant, le nouveau Battle Pass comprend un tas de récompenses cosmétiques, y compris un emoji caca doré que vous pouvez suspendre à vos armes à feu. Vous devrez accomplir des missions – ou acheter des clés de piratage – pour déverrouiller les marchandises, mais n’oubliez pas que vous devrez posséder le Rubicon Op Pass pour accéder aux récompenses de mission Premium et Bonus. Heureusement, c’est seulement 3,99 €.

L’arme légendaire de cette saison est le Sten doré, et vous l’obtiendrez pour avoir terminé les 24 missions de l’opération : Rubicon. Si vous venez juste de vous lancer dans le jeu et que vous avez raté du contenu précédemment publié, vous pouvez envisager de vous procurer le pack Firewall Zero Hour Deluxe, qui regroupe certains des meilleurs produits cosmétiques et entrepreneurs pour 19,99 €.