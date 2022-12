Le parc Ghibli, le parc à thème du Studio Ghibli, commencera à vendre des billets au public

Le parc ghibliparc à thème se déroulant dans les films classiques du Studio Ghibli, ouvrira ses portes au public, permettant aux fans du monde entier d’acheter leurs billets pour visiter les sites d’histoire comme » Mon voisin Totoro » ou » Le Voyage de Chihiro » .

Selon de nouveaux rapports, le site officiel du parc Ghibli permettra l’achat de billets internationaux à partir du 10 janvier 2023, marquant la première fois que des personnes autres que les résidents du Japon pourront acheter des billets pour l’attraction thématique.

Situé en dehors de la région de Nagoya au Japon, le parc Ghibli a ouvert ses portes en novembre 2022, après avoir été retardé de deux ans en raison de la pandémie. Le parc à thème est situé dans le parc commémoratif Aichi Expo.

Certaines des zones que les participants peuvent visiter dans le parc Ghibli sont la forêt de Dondoko, où vous pouvez vous promener à l’intérieur de la maison de Satuski et Mei de « Mon voisin Totoro ». D’autres endroits basés sur les films Ghibli sont Youth Hill, le bureau de Yubaba de » Spirited Away » et une tour d’ascenseur inspirée de » The Castle in the Sky ».

En plus de ces premières attractions, le parc Ghibli prévoit de s’agrandir avec d’autres domaines tels que la forêt de Mononoké ou la vallée des sorcières, qui ouvriront respectivement fin 2023 et en mars 2023. En construisant le parc, on a évité d’avoir à enlever certains des arbres de la forêt, afin de préserver la végétation naturelle de l’environnement.

Le Studio Ghibli est également sur le point de sortir le dernier film de Hayao Miyazaki, intitulé »Comment vivez-vous ? ». Ce qui devrait être la dernière production avant la retraite de Miyazaki sortira en salles au Japon le 14 juillet 2023, bien qu’une date de sortie pour le public international n’ait pas encore été confirmée.

La plupart des films Studio Ghibli sont disponibles dans le catalogue Netflix.