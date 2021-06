Le parc d’attractions est en frisson, le film perdu de George A. Romero peut enfin être vu

Cela fait quatre ans que nous avons perdu le maître de l’horreur George A. Romero, mais la récente restauration de son film oublié depuis longtemps, Le parc d’amusement, a prouvé que même d’outre-tombe, Romero peut prouver qu’il a toujours été en avance sur ses pairs. Dans ses termes les plus simples, l’histoire de Le parc d’amusement parle d’un homme âgé qui visite le parc titulaire, mais se retrouve coincé au milieu d’un cauchemar infernal. Le film a été réalisé à l’origine en 1973, pour être utilisé comme une vidéo éducative sur l’âgisme et la maltraitance des personnes âgées, mais la Société luthérienne, qui a commandé le film, a décidé qu’il était trop dérangeant à utiliser.

Comme c’est le cas pour tant d’œuvres « perdues » de certains des plus grands du cinéma, le court métrage, d’une durée de 52 minutes seulement, était destiné à devenir une chose mythique jusqu’à ce qu’en 2017, une copie de l’œuvre soit découverte et publiée. dans le cadre d’une rétrospective du réalisateur au Festival du film de Turin en 2019. Une fois le film sorti et connu, il a reçu un transfert 4K par IndieCollect et est publié sur la plate-forme de streaming d’horreur de Shudder après avoir acquis les droits de le montrer de retour en février de cette année.

Le film a reçu un énorme écho de la part des critiques et des fans de George A. Romero, obtenant une approbation de 93% sur Rotten Tomatoes, certains critiques n’ayant aucun problème à lui donner un 10/10 vendu, commentant « Je ne me souviens pas de la dernière fois qu’un film m’a secoué comme ça. » Bien que certains n’aient pas tout à fait compris le style segmenté du film, compte tenu de son objectif initial de film éducatif plutôt que d’histoire narrative cohérente, ce sont, comme la plupart des œuvres de Romero, les images et l’air de terreur qui s’imprègnent de chaque scène qui en fait l’œuvre d’un véritable maître de leur métier.

Il ressort clairement de l’ouvrage que Romero voulait faire une déclaration sur la façon dont il pensait que l’Amérique, et peut-être même le monde dans son ensemble, avait été conçue dans le seul but de dégrader et de rabaisser les personnes âgées. Étant donné que Romero n’aurait que 33 ans lors de la réalisation du film, il avait une hache à moudre et à moudre, il l’a fait. Il pouvait presque voir venir l’avenir, un monde fortement dirigé par des géants de l’entreprise et les mains acharnées du capitalisme qui pousseraient la vie d’une manière qui lui conviendrait, quelles que soient les conséquences pour certains. Sa plus grande réussite avec le film est de montrer comment les actes qu’il dépeint ne sont pas seulement pour une génération, mais sont un cycle sans fin qui se poursuit à moins que quelque chose ne force un changement.

Tout comme la plupart des meilleures images de Romero, il n’essaie pas d’être subtil pour faire passer son message et son flair satirique cinglant, comme on l’a vu dans Nuit des morts-vivants et Aube des morts, c’est génial de voir une fois de plus. Alors que de nombreux films « perdus » sont mieux conservés de cette façon, Le parc d’amusement est celui qui mérite bien d’avoir une place à côté des autres grandes œuvres de Romero.

