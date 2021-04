Le parc à thème Jurassic World présente le nouveau VelociCoaster

Pour la sortie en salle de la troisième partie du succès Monde jurassique– Le parc d’attractions Universal Studios Orlando présente la nouvelle série VelociCoaster de Parcs à thème Jurassic World devant.

Dans une courte vidéo, les montagnes russes rapides décollent à travers le parc d’attractions nouvellement créé, qui vise à inspirer les visiteurs avec de nombreuses attractions et des éléments bien connus des films. Le parc devrait ouvrir dans Été 2021 – cela devrait être possible à cause de Corona.

Il n’y a bien sûr pas de vrais dinosaures à voir dans le parc à thème, car les films de la série culte de dinosaures de Steven Spielberg montrent ce qui peut mal tourner.

Jurassic World 3 sort en salles en 2022

«Jurassic World 3» devait initialement sortir cette année, mais a été reporté à l’année prochaine en raison de Corona. Dans la troisième partie de la suite de la trilogie, il n’y a pas que Chris Pratt et Bryce Dallas Howard, qui se sont engagés à la sécurité et au sauvetage des dinosaures qui, comme on le sait, ont dû quitter leur île entre-temps. Le chercheur en génétique sans scrupules Dr. Henry Wu (BD Wong) des films précédents ne manque pas.

Mais surtout, les fans de la série culte peuvent en avoir un Retrouvailles avec le casting original avoir hâte de: Sam Neill comme Dr. Alan Grant, Jeff Goldblum comme Dr. Ian Malcolm et Laura Dern comme Dr. Ellie Sattler joue dans « Jurassic World 3 ».

Peu de choses sont encore révélées sur l’intrigue. L’acteur principal Chris Pratt a promis à l’avance que l’histoire couvrirait le monde entier et montrerait les problèmes auxquels l’humanité s’attend avec les dinosaures génétiquement modifiés en liberté. De plus amples détails sont toujours top secret.

Pendant ce temps, le réalisateur Colin Trevorrow a confirmé que la troisième partie conclurait la trilogie actuelle en même temps. Base pour d’autres films / séries mettre à la rangée de dinosaures. Netflix présente déjà la série animée Jurassic World: Nouvelles aventures sur les jeunes héros qui sont hantés par un certain nombre de dinosaures comme le T-Rex dans leur camp de vacances.

Jurassic World 3 sort en salles le 6 juin 2022 annoncé. Le dernier titre dans la catégorie des jeux est 2018 Évolution du monde jurassique apparu. Cependant, il existe déjà des preuves d’un nouveau jeu vidéo appelé JSuite du monde urassiquequi pourraient apparaître pour la PS4, la PS5, la Xbox One, la Xbox Series X et le PC.