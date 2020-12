Le parc à thème «  Game of Thrones  » ouvrira en 2021 et nous connaissons déjà les premiers détails sur ce qu’il offrira

La série «Game of Thrones» a mis fin à sa diffusion, mais cela ne veut pas dire que les fruits des célèbres œuvres de George RR Martin se sont terminés loin de là. Et nous ne parlons pas seulement d’audiovisuel, car au-delà des préquelles de la série, mais le Ouverture du parc à thème Game of Thrones en Irlande du Nord.

Plus précisément, ce qui sera le premier parc à thème au monde sur la saga bien connue sera situé à Banbridge, dans les Linen Mill Studios (qui y avaient déjà prévu des visites thématiques). Il faudra attendre un peu pour réserver les pass car ouvrira en 2021, mais nous connaissons déjà suffisamment de détails sur ce que nous pouvons voir et faire à l’intérieur du mur (du parc).

Rafraîchissement du Haut Valyrian pour le mettre en pratique l’année prochaine

Après cette année de tant de limitations en termes de divertissement physique et de voyage, la vérité est qu’il est assez encourageant de penser que lorsque tout cela sera normalisé, nous ne pourrons pas seulement aller dans les parcs à thème déjà inaugurés, comme le ‘Star Wars : Galaxy Edge ‘à Disneyland (Californie) que nous pourrions déjà visiter. Il est également passionnant de penser à des parcs en construction tels que le Super Nintendo Wolrd au Japon ou maintenant celui-ci en Irlande du Nord, dont peut-être beaucoup d’entre nous verront quelque chose de plus proche.

Il s’appellera «Game of Thrones Studio Tour» et ce sera une collaboration entre les studios que nous avons mentionnés et HBO. Avec cette fusion, les visiteurs auront l’occasion de voir une partie des décors et objets originaux utilisé dans le tournage. Il y aura des ensembles du mur de Winterfell / Invernalia (le mur!), Kingslanding / King’s Landing ou Dragonstone / Dragonstone entre autres.

Le parc à thème peut être un soulagement pour les environnements qui ont été submergés par les avalanches de touristes

En fait, le parc à thème peut être un soulagement pour les environnements qui ont été submergés par des avalanches de touristes qui, motivés pour visiter les lieux de la série. C’est le cas de San Juan de Gaztelugatxe (coupable, d’aller mais pas voler des pierres, des yeux) ou du mur d’Hadrien (pour les romans). En fait, ce sera l’occasion de voir des objets originaux du tournage tels que des armes ou des costumes ayant plus de 10000 mètres carrés préparés pour les masses.

« Game of Thrones Studio Tour » promet d’être très immersif, en permettant aux visiteurs de parcourir ces décors de films et de se sentir dans des scènes très mémorables. Il y aura une salle principale dédiée à Winterfell, soulignant son poids dans l’intrigue de la saga, et comprendra une collection exclusive d’artisanat et d’objets avec lesquels les équipes créatives ont donné vie à la série.

Ce sera une propre exposition consacrée au processus de travail de cette équipe, dans laquelle les visiteurs pourront connaître plus de détails sur la production en série, la conception des prothèses infinies nécessaires à la caractérisation des personnages, les techniques informatiques utilisées pour donner vie aux dragons ou la recréation des grandes batailles et autres détails de la réalisation.

Cela convient à l’Irlande du Nord

Ce parc sera un autre dans le groupe d’expériences qui existent déjà dans l’île d’Émeraude en relation avec le « tourisme des trônes » (pour l’appeler en quelque sorte), car il existe déjà tout un catalogue d’expériences officielles (à partir de tours à vélo même tir à l’arc). Il y a même une route côtière (de luxe) de trois jours le long de la côte de Calzada et de Glens, et tout ce que ce parc peut être une touche finale.

En fait, en plus de la situation de l’étude, l’emplacement du parc a été décidé pour être précisément l’Irlande du Nord l’un des endroits les plus importants de la série (où la plupart des scènes ont été tournées). Sans surprise, Winterfell est à 40 minutes de Belfast (et c’est là que nous pouvons pratiquer le tir à l’arc dans le plus pur style Stark).

L’idée était de terminer le parc en 2020, mais ce projet a été un autre des nombreux projets touchés par la situation pandémique causée par le COVID-19 que nous connaissons toujours, bien qu’avec une certaine reprise de l’activité. Il n’y a pas de date exacte pour son ouverture, mais ont confirmé que ce sera en 2021 Comme nous l’avons dit.