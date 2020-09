Le paramètre graphique le plus élevé de Crysis Remastered est appelé « Pouvez-vous exécuter Crysis? »

Crysis Il a toujours été un titre assez exigeant pour son époque, en plus d’incorporer de grandes avancées au niveau graphique lors de sa sortie en 2007. Dans quelques semaines, nous aurons l’arrivée de son attendu Remasterisé, qui, comment pourrait-il en être autrement, sera un titre très exigeant et innovant au niveau graphique, bien sûr nous aurons les ajustements typiques pour obtenir de meilleures performances et jouer de manière équilibrée.

Crysis Remasterisé Il aura différentes configurations graphiques pour les consoles de nouvelle génération et le PC; étant dans ce dernier où vous pouvez obtenir le maximum de potentiel graphique du titre. Ce mode appelé Peux-tu courrir Crysis?, est décrit comme un mode graphique conçu pour exiger le maximum de notre matériel avec des configurations illimitées. Portant un nom qui fait mention de son prédécesseur.

Le potentiel graphique de Crysis Remasterisé

« Peut exécuter Crysis? » est devenu un mème en 2007, en raison des spécifications nécessaires pour pouvoir jouer, et toujours Crysis c’était un titre qui maltraitait nos ordinateurs. Cependant, de nombreuses années ont passé avant que le titre puisse être joué de manière totalement fluide et avec les paramètres graphiques les plus élevés. Le nouveau mode graphique fait honneur à ce mème, même s’il faut supposer que cette fois nous n’aurons pas autant de problèmes pour pouvoir l’exécuter, il aura également de meilleures performances et une optimisation grâce au nettoyant pour le visage.

Il y a quelques heures, de nouvelles captures prises au plus haut niveau graphique ont été publiées, en raison de la compression subie par certaines images sur Twitter, les différences par rapport aux autres configurations graphiques ne peuvent être vues avec une telle clarté. Cependant, nous pouvons voir avec les détails est utilisation de ROh Tcourses, quelque chose de presque indispensable pour la nouvelle génération, on peut aussi apprécier que le pop ennuyeux dans les textures ne sera pas présent dans Crysis Remasterisé, qui sortira le 19 septembre sur Xbox One, PS4 et PC.