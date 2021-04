Le paradoxe de Tim Cook: si Facebook domine le monde, mauvais, si c’est Apple, déjà

Apple n’aime pas que Facebook soit si populaire.

L’une des confrontations les plus intéressantes que nous vivons ces derniers mois est celle qui est joué par deux des entreprises les plus populaires au monde. Le premier est Facebook, l’un des réseaux sociaux avec le plus d’utilisateurs au monde. Le second est Apple, la société dont les smartphones sont en plein essor.

Tout a commencé lorsque Apple a resserré sa politique de confidentialité pour les applications téléchargées sur leurs appareils, ce que Facebook n’a manifestement pas aimé du tout, être la première entreprise à critiquer les nouvelles actions de l’entreprise de pommes mordues.

Maintenant Tim Cook, le PDG d’Apple, a lancé des fléchettes subtiles et empoisonnées contre Facebook dans un podcast récent et c’est ça en bref, pour le bien de Tim La domination de Facebook dans l’arène des médias sociaux n’est pas bonne pour la concurrence.

Apple veut plus de concurrence sur les réseaux sociaux

Instagram, WhatsApp, Facebook … L’ombre de Zuckerbeg est assez longue. Il n’y a pas quelques applications qui ont une connexion directe avec le réseau social Facebook et cela apparemment Ce n’est pas quelque chose que j’aime beaucoup chez Apple.

Dans un récent podcast hébergé par Kara Swisher dans le New York Times, Tim Cook a mentionné que plus il y a de comptes de médias sociaux dans le monde, mieux c’est. Bien qu’il n’ait pas nommé Facebook directement, vous n’avez pas besoin d’être très intelligent pour comprendre leurs paroles.

Plus il y a de réseaux sociaux, moins d’utilisateurs utiliseront Facebook et cela affaiblirait le réseau social dans la guerre actuelle avec Apple. Autrement dit, Tim Cook est irrité que Facebook dirige les réseaux sociaux mondiaux, mais ironiquement, il semble parfait que ses appareils, y compris l’iPhone, balaient des marchés tels que les États-Unis.

La vérité est que Tim Cook a raison, car plus il y a de concurrence sur le marché, mieux c’est pour tout le monde. Maintenant, ça vaut aussi pour votre entreprise car si quelqu’un n’aime pas la concurrence, c’est sans aucun doute Apple et ses produits «fermés».

Rappelons-nous qu’il y a quelques semaines à peine, Facebook a tenté de convaincre les utilisateurs d’iOS que grâce aux données que le bon vieux Mark Zuckerberg recueille auprès de nous tous, des millions d’entreprises peuvent survivre. Le reste on ne sait pas ce qu’ils vont penser, mais nous continuons à recommander que la meilleure chose à faire est que supprimer votre compte dudit réseau social. De rien.

Rubriques connexes: Facebook, Technologie

Utilisez-vous Instagram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Instagram pour être le premier à voir nos histoires: @ andro4allcom

Utilisez-vous Telegram? Cliquez ici et entrez dans notre communauté Telegram pour être le premier informé de toute l’actualité d’Android: t.me/45Secondes.fr

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂