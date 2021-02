Le parachute Perseverance a caché un message codé qu’Internet a découvert

Suivre un lancement ou un événement spatial aujourd’hui n’a rien à voir avec il y a quelques années, à la fois pour la diffusion et pour les caméras elles-mêmes des sondes et des véhicules: hier, nous avons vu la vidéo du débarquement de Perseverance et seulement avec celle que nous avions déjà assez pour halluciner. Mais dans un esprit de ruche comme celui de notre espèce, il y a toujours une perspective qui peut nous surprendre, comme celle des gens qui a dévoilé un message codé sur le parachute de Perseverance.

L’un d’eux était Abela Paf, un étudiant en informatique qui, en attendant l’atterrissage du rover de la NASA sur Mars, a vu que le parachute semblait dessiner un certain motif et pas simplement décorative. Ayant connaissance de plusieurs langages de programmation, il a trouvé, avec d’autres personnes curieuses, la clé pour le découvrir: Python.

Quatre rayures irrégulières trop suspectes

Les soupçons des spectateurs ont commencé lorsque le parachute a été déployé: comme on dit, vous ne voyez pas un motif habituel de rayures, carrés, rayures symétriques ou tout autre dessin simple. Est-ce que Uun motif irrégulier et asymétrique cela ne semble certainement pas désinvolte en parlant de la NASA.

Certains ingénieurs d’agences spatiales ont lancé une AMA sur Reddit (Demande-moi n’importe quoi), et c’est là que les utilisateurs ont déjà demandé s’il y avait quelque chose de caché dans le parachute. C’est Adam Nelessen, un ingénieur caméra au Jet Propulsion Laboratory, qui n’a répondu qu’une seule fois en disant que précisément « JPL » n’était pas la réponse.

Deux heures après ce « aucun indice », quelqu’un a révélé le mystère: « OSEZ LES CHOSES PUISSANTES ». Et c’était lié à la découverte que nous avons mentionnée plus tôt d’Abela Paf, qui, comme Adithya Bajali a posté l’explication sur Twitter:

A Bajali il a aussi répondu Allen chen, un ingénieur également du JPL que nous avons vu dans certaines des vidéos de la mission Perseverance expliquer les paramètres de descente entre autres données. Bien qu’il ne lui ait pas non plus indiqué la solution, il a indiqué que Je l’ai presque eu en train de le déchiffrer pour finalement l’avoir trouvé.

Et Reddit frappe à nouveau, l’anneau extérieur est les coordonnées JPL 34 ° 11’58 « N 118 ° 10’31 » W J’ai mis à jour le code pour produire la réponse complètehttps: //t.co/955NLINYez pic.twitter.com/mwGTUpJrJi – adithya (@adithya_balaji) 23 février 2021

Et « Dare Mighty Things »? Est la devise du JPL, le voyant par exemple déjà avec le rover Curiosity. C’est quelque chose de récurrent qu’ils affirment dans de nombreuses publications et que nous avons également vu pour Perseverance:

Le moment dont mon équipe rêvait depuis des années, maintenant une réalité. Osez les choses puissantes. #CountdownToMars pic.twitter.com/8SgV53S9KG – Persévérance Mars Rover de la NASA (@NASAPersevere) 19 février 2021

Ce serait quelque chose comme «oser être puissant», quelque chose qui fait allusion à l’ambition de l’agence spatiale américaine et de ce laboratoire, protagoniste de nombreuses missions, véhicules et technologies auxquels nous faisons généralement écho. Dans ce cas, le « Dare Mighty Things » caché sert apparemment aussi de référence pour le déploiement du parachute et de référence pour le timing. Mais quoi qu’il en soit, la vérité est que c’est l’un de ces «geeks» que de nombreux adeptes des missions spatiales adorent.

Image | NASA / JPL-Caltech