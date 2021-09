Le parachutage de Tom Cruise surprend les randonneurs lors de la préparation de Mission : Impossible 8

Imaginez-le, vous êtes en train de faire une randonnée agréable et relaxante, profitant simplement de l’air frais et d’un paysage magnifique, quand tout à coup, un acteur de premier plan interrompt la paix et la tranquillité en se parachutant avant d’afficher sans aucun doute un sourire gagnant. Eh bien, c’est exactement ce qui est arrivé aux randonneurs Andras Katica et à son ami Tutyi, dont la randonnée autour du Lake District dans le nord-ouest de l’Angleterre a d’abord été perturbée par l’agitation d’un hélicoptère au-dessus d’eux, avant d’être abasourdis par nul autre qu’un parachutiste Tom Cruise. , pratiquant pourMission : Impossible 8.

ce n’est pas tom croisière Un homme abasourdi alors que Tom Cruise saute en parachute au milieu d’une randonnée dans le Lake District https://t.co/5JHvTxuUHV — Shane McMinn auteur depuis 2011 🇬🇧 dans 🇨🇦 (@shane_mcminn) 18 septembre 2021

« Je ne m’attendais certainement pas à tomber sur Tom Cruise pendant ma randonnée », a déclaré Andras Katica à propos de cet incident sans aucun doute mémorable. « Quand j’ai réalisé de qui il s’agissait, j’étais évidemment totalement sidéré. Mais il était vraiment sympathique et a proposé de se faire prendre en photo. Il avait l’air de passer un bon moment, mais il était aussi clairement impliqué dans un travail sérieux pour le tournage. »

Ces dernières années, Tom Cruise est devenu tout aussi synonyme de cascades défiant la mort que pour son jeu d’acteur, l’acteur étant plus que désireux de mettre sa vie en danger au nom du divertissement cinématographique. En effet, le dernier opus de la Mission impossible la série lui a donné de nombreuses occasions de poursuivre cette tendance, l’acteur étant aperçu assis au sommet d’un train en mouvement avant de se suspendre au côté de ce même train alors qu’il accélère le long des voies. Des images des coulisses ont également taquiné ce qui se passe lorsque l’agent Hunt de Cruise monte au sommet du train en mouvement, le héros d’action envoyant des méchants à gauche et à droite tout en essayant de ne pas perdre l’équilibre.

Des images antérieures ont également montré Tom Cruise sur une moto se précipitant vers une rampe surélevée à pleine vitesse avant de s’envoler dans l’abîme. Laissant la moto s’effondrer au sol, Cruise libère ensuite un parachute à la dernière minute, atterrit en toute sécurité et lève le pouce pendant que les spectateurs tentent de reprendre leur souffle.

L’attitude décontractée de Cruise à presque mourir encore et encore est même devenue un problème lors du tournage, l’acteur révélant qu’il ne peut souvent pas arrêter de sourire. « Je suis un acteur très physique et j’adore les jouer. J’étudie, je m’entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout comprendre », a déclaré Cruise lors d’une récente interview avec Graham Norton. « J’ai cassé beaucoup d’os ! La première fois d’une cascade est éprouvante pour les nerfs, mais c’est aussi exaltant. On m’a dit plusieurs fois pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire ! » Eh bien, ils disent que ce n’est pas une tragédie de mourir en faisant ce que vous aimez… ce qui, dans le cas de Cruise, semble se rapprocher le plus possible d’une mort accidentelle.

Écrit et réalisé par Christopher McQuarrie, détails de l’intrigue pour Mission : Impossible 7 restent un secret bien gardé, mais le réalisateur a déjà taquiné le thème qui traversera non seulement le numéro 7, mais les deux prochains épisodes de la série. Selon McQuarrie, Mission: Impossible 7 et Mission : Impossible 8 mettra fin à l’histoire d’Ethan Hunt, les suites ramenant l’intrépide agent secret au début de son voyage, ainsi qu’un voyage beaucoup plus émotionnel pour le héros d’action apparemment indestructible.

Avec Tom Cruise, Ving Rhames, Henry Czerny, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Angela Bassett et Frederick Schmidt, qui reprennent tous leurs rôles des films précédents, avec Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham, Esai Morales, Rob Delaney, Charles Parnell, Indira Varma, Mark Gatiss et Cary Elwes, Mission : Impossible 7 est prévu pour une sortie aux États-Unis le 30 septembre 2022 par Paramount Pictures, suivi d’une sortie en streaming sur Paramount+ en novembre 2022. Cela nous vient de The Sun.

