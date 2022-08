Le papier "damné" qui a mis fin à la carrière de Philip Seymour Hoffman

CÉLÉBRITÉS

L’actrice oscarisée a connu une triste fin après une mort accidentelle. C’est son rôle posthume qui a fait sensation parmi le public adolescent.

© GettyLa triste fin de Philip Seymour Hoffman.

Il ne fait aucun doute que l’un des films les plus remarquables de la dernière saison de récompenses a été Pizza Réglisse. Sous la direction de Paul Thomas Anderson, le film a présenté de nouveaux visages au public. Parmi eux, la performance de Cooper Hoffman dans le rôle de Gary Valentine s’est démarquée. C’est que pour le cinéaste de renom, c’était un hommage à Philippe Seymour Hoffmann, l’acteur avec qui il a collaboré pendant des années et qui a connu une triste fin. En réalité, une bonne partie du public a oublié quel était son dernier rôle.

L’acteur américain a réussi à attirer l’attention avec des rôles secondaires dans des films tels que Boogie Nights, Magnolia Soit Amour bourré de punch. Bien qu’il ait débuté sa carrière en 1991, ce n’est qu’en 2005 qu’il marque un avant et un après en jouant dans Manteaule biopic de Truman Capote qui lui a valu un Oscar du meilleur acteur. La vérité est que six ans après sa mort, et avec son fils devenu une star de cinéma, on ne se souvient que des personnages avec lesquels il a réussi à se démarquer.

Mais… Quel a été le dernier film que vous avez tourné avant de partir ? C’est la saga de Les jeux de la faim. En 2013, l’acteur avait participé à la deuxième adaptation cinématographique de ce phénomène adolescent. Et c’est justement en jouant Plutarque Heavensbeequi a vécu ses derniers jours. Dès ses années de collège, Philip Seymour Hoffman souffrait de dépendances à l’alcool et aux drogues. Lui-même était venu révéler qu’il n’avait jamais été intéressé à modérer sa consommation.

Après être passé par des cliniques de rééducation, il est mort d’un moment à l’autre. Selon le médecin légiste en chef de New York, il s’agissait d’un mort accidentelle après une intoxication aiguë à l’héroïne, aux amphétamines, à la cocaïne et aux benzodiazépines. A cette époque, il vivait seul dans un appartement à Manhattan, puisqu’il s’était séparé de sa compagne Mimi O’Donnell, avec qui il avait eu ses enfants. TonnelierTallulah et Willa.

Avant sa fin tragique, il avait communiqué avec un journaliste, tout en culminant avec le tournage de Les jeux de la faim. Le journaliste a ensuite annoncé que l’acteur n’était pas clair dans la conversation, révélant les terribles conséquences de ses addictions. Ainsi, en 2014, la première partie de geai moqueurpour un an plus tard mettre fin à la saga avec son personnage posthume.

