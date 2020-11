Le Pape nous a invités à prier pour que l’intelligence artificielle reste au service de l’homme

LA systèmes d’intelligence artificielle sont à la base d’avancées technologiques extrêmement prometteuses – des systèmes de conduite autonome au domaine médical – mais leur développement pose également défis éthiques considérables: la plupart des chercheurs sur le terrain sont d’accord sur ce point, qui est désormais clair même en dehors de la communauté scientifique. La dernière démonstration vient du monde ecclésiastique et pour être précis de son point culminant: Pape Franecsco, qui dans une communication récente a pris la parole sur le sujet, invitant tous les fidèles à priez pour une intelligence artificielle à taille humaine, conçu pour servir les intérêts de l’humanité plutôt que pour accroître les inégalités.

Le message envoyé fait partie d’un programme communications mensuelles que le Pape diffuse par des communications sur YouTube en plusieurs langues. Chaque mois, le Saint-Père invite les fidèles à prier sur un thème global, et il n’est pas rare qu’il s’attarde sur les défis posés à la planète par la modernité: le mois de septembre a été dédié au respect des ressources environnementales, comme l’invitation de novembre est de réfléchir sur la robotique et l’intelligence artificielle.

L’intelligence artificielle est à l’origine du changement d’époque que nous vivons. La robotique peut rendre possible un monde meilleur mais seulement si elle est combinée avec le bien commun, car si le progrès technologique accroît les inégalités, ce n’est pas un réel progrès. Les progrès futurs doivent donc être orientés vers le respect de la dignité de la personne et de la création: prions pour que les progrès de la robotique et de l’intelligence artificielle soient toujours au service de l’être humain … On peut dire « être humain ».

Selon ses propres termes, le pape François ne s’est pas attardé sur un exemple particulier, mais parmi les observateurs, il est déjà clair comment le développement incontrôlé des technologies d’IA peut nuire au progrès réel de la planète et de ses habitants: les algorithmes d’apprentissage automatique et leur les applications menacent par exemple emplois dans de nombreux secteurs, qui devront être récupérés ailleurs; pouvez cacher les préjugés intrinsèques qui mettent en danger la réputation et la sécurité des minorités ethniques; sont des candidats pour renforcer les systèmes de surveillance qui ne respectent pas les intimité d’individus; sont susceptibles de concentrer la richesse de la planète entre les mains de moins en moins de personnes et bien plus encore.