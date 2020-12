Le « panier » arrive sur WhatsApp: les achats dans l’application deviennent plus faciles

Vous pouvez désormais acheter plusieurs produits dans la même commande WhatsApp grâce à la nouvelle fonction de panier.

Acheter des produits dans WhatsApp sera plus facile que jamais à partir de maintenant: l’application a été mise à jour pour inclure un fonction panier, ce qui permettra aux utilisateurs ajouter plusieurs produits du même vendeur pour demander ultérieurement une commande.

Logiquement, c’est une fonction avec WhatsApp Business à l’esprit, car grâce à elle, les entreprises qui ont un profil professionnel sur la plateforme auront plus de facilité à recevoir des commandes pour plusieurs produits en même temps.

Il est désormais possible de commander plusieurs produits sur WhatsApp

Dans les catalogues des entreprises qui ont activé l’option Panier, Les utilisateurs de WhatsApp n’auront qu’à appuyez sur le bouton « ajouter au panier » dans tous les produits du catalogue qu’ils souhaitent acheter, comme s’il s’agissait d’une boutique en ligne.

Une fois à l’intérieur du chariot, ce sera possible finaliser la commande et achetez les produits sélectionnés, ou modifiez-les, soit ajouter plus d’unités d’un produit, ou en supprimant certains des produits précédemment ajoutés. Il y a aussi l’option de retour au catalogue pour continuer à acheter d’autres produits.

Quand tu veux finaliser l’achat, le panier sera envoyé à l’administrateur de l’entreprise via un message WhatsApp avec tous les détails de la commande. Dit message peut être modifié manuellement avant d’être expédié.

C’est certainement un fonction qui peut être très utile face à tous ceux qui ont déjà commencé à utiliser WhatsApp pour acheter des produits. Peut-être à l’avenir, lorsque le système de paiement WhatsApp sera pleinement mis en œuvre, le processus encore plus intuitif et la nécessité de passer des commandes via des messages intégrés à l’application est éliminée.

