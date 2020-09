Le pack Fortnite Samurai Scrapper est maintenant disponible dans le monde entier!

Si vous étiez un fan du pack Metal Team Leader sorti pour le STW de Fortnite, vous serez sûrement un fan du pack Samurai Scrapper! Ceci est très similaire au pack précédent, et vous permettra d’accéder à Save the Campagne mondiale PvE, un nouveau héros, un schéma d’arme et un tout nouveau skin avec back bling utilisable dans Battle Royale ou Creative! Vous pouvez également relever les défis avec ce skin pour gagner jusqu’à 1000 V-Bucks et 1000 X- Billets Ray en terminant les quêtes quotidiennes de Save the World!

Voici une liste complète de ce que vous recevez dans le pack Samurai Scrapper:

Accès à la campagne JcE «Sauver le monde»

Samurai Scrapper Taiga Hero

Schéma d’arme Scrapper Spear

Tenue de grattoir de samouraï

Sac à dos Scrapper Sashimono

Défi Samurai Scrapper: Gagnez jusqu’à 1000 V-Bucks et 1000 tickets X-Ray en accomplissant des quêtes quotidiennes STW.

Ce bundle a déjà fait l’objet d’une fuite, mais vous devriez pouvoir l’acheter pour 15,99 USD une fois qu’il sera disponible dans votre région du monde. Il est important de noter que vous ne recevez pas l’épée de règle que vous voyez dans les images promotionnelles. C’est une arme utilisable que vous pouvez trouver dans le mode Save the World, mais ce n’est pas la pioche que vous obtenez si vous jouez à Battle Royale ou Creative. Vous n’obtenez pas non plus l’autre pioche orange qui s’affiche, c’est uniquement pour STW et ne fait pas partie de Battle Royale!

Si vous êtes un joueur Fortnite qui souhaite économiser de l’argent, c’est une très bonne affaire en raison de la quantité de produits cosmétiques que vous obtenez ainsi que des V-Bucks supplémentaires. C’est également encore mieux en raison de la réduction de prix accordée aux joueurs en raison de toute la bataille Apple contre Epic.