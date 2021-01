Le pack Deluxe de Hitman 3 semble être un mauvais rapport qualité-prix

Hitman 2 avait un support post-sortie très solide. Pour environ 32,99 € / 39,99 € – ou dans le cadre de l’édition Gold à prix premium – le Pass Expansion vous a accordé deux cartes complètes de bac à sable (New York et Haven Island) qui ont continué l’intrigue du jeu principal, ainsi qu’un couple de Sniper Assassin. emplacements (port de Hantu et Sibérie), deux costumes, un tas d’objets et quatre missions d’affectation spéciale. De bonnes choses, non?

Le pack Deluxe de Hitman 3, en comparaison, ressemble à une arnaque totale. Ce n’est pas que le contenu soit mauvais, c’est juste que le prix ne fonctionne pas vraiment sur la base de ce qui précède: IO Interactive facture 28,99 € / 34,99 € pour six escalades, trois costumes et articles, une bande sonore numérique et un artbook numérique. Vous obtenez également le commentaire du réalisateur, ce qui est cool, mais il n’est guère comparable aux efforts du développeur danois pour Hitman 2.

De toute évidence, vous pouvez économiser de l’argent en achetant purement et simplement Hitman 3: Deluxe Edition, mais même dans ce cas, nous ne savons pas comment le développeur justifie le prix ici. Il y aura des réductions à l’avenir, bien sûr, mais cela ne semble pas du tout d’un bon rapport qualité-prix pour le moment.