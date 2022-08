Le OnePlus Nord CE 5G est mis à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12.1

Cette mise à jour arrive sur OnePlus Nord en Inde, elle a une taille de 4 Go et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022.

Avec seulement quelques mois à faire l’arrivée de la première version stable d’Android 13certains fabricants mettent encore à jour leurs terminaux avec Android 12.

L’un d’eux est OnePlus, qui, après avoir récemment mis à jour le OnePlus Nord et les OnePlus 7 et 7 Pro, a maintenant commencé à se déployer la mise à jour vers Android 12 avec OxygenOS 12.1 sur l’un de ses smartphones les moins chers, le OnePlus Nord CE 5G.

OxygenOS 12.1 basé sur Android 12 arrive sur le OnePlus Nord CE 5G

Comme confirmé sur le forum officiel de la communauté OnePlus, la firme chinoise a commencé à sortir la mise à jour stable vers Android 12 avec OxygenOS 12.1 sur le OnePlus Nord CE 5G en Inde.

Cette mise à jour a une taille de 4 Go et inclut le correctif de sécurité de juillet 2022, qui corrige plus de 60 vulnérabilités liées à la confidentialité et à la sécuritécorrige des bogues généraux et améliore la stabilité de l’appareil.

Alors nous vous laissons la liste complète des changements arrive sur le OnePlus Nord CE 5G avec cette mise à jour :

Système Icônes de bureau optimisées avec des textures améliorées, utilisant une nouvelle conception inspirée des matériaux et joignant des lumières et des calques L’AI System Booster a été mis à jour vers la version 2.1 pour permettre au système de fonctionner même lorsque la charge est très élevée

mode sombre Le mode sombre prend désormais en charge trois niveaux réglables, apportant une expérience utilisateur plus personnalisée et confortable

étagère Nouvelles options de style supplémentaires pour les cartes, rendant le contenu des données plus visuel et plus facile à lire Nouvel accès à OnePlus Scout in Shelf, vous permettant de rechercher plusieurs contenus sur votre téléphone, y compris des applications, des paramètres, des médias, etc. La carte d’horloge a été ajoutée à l’étagère afin que vous puissiez facilement voir votre état de santé

Concilier travail et vie de famille La fonction Work Life Balance est désormais disponible pour tous les utilisateurs, vous permettant de basculer sans effort entre le mode Work et Life via des paramètres rapides La commutation automatique entre les modes travail et vie est activée, en fonction d’emplacements spécifiques, du réseau Wi-Fi et de l’heure, et les profils de notification d’application personnalisés sont activés en fonction de la personnalisation

Galerie La galerie vous permet désormais de basculer entre différentes mises en page avec un geste de pincement à deux doigts, en reconnaissant intelligemment les images de la meilleure qualité et en recadrant la vignette en fonction du contenu, ce qui rend la mise en page de la galerie plus agréable

APD en toile Canvas AOD vous propose de nouveaux styles et couleurs de ligne pour une expérience d’écran de verrouillage plus personnalisée avec des visuels inspirants. Ajout de plusieurs pinceaux et traits et prise en charge du réglage des couleurs



