Le OnePlus Nord CE 2 5G arrive le 10 mars avec une charge de 65 watts

Avec le OnePlus Nord Core Edition 2 5G, le constructeur a présenté un nouveau smartphone milieu de gamme. Les points forts incluent un écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 90 Hertz et une charge rapide avec 65 watts.

Le OnePlus Nord CE 2 5G partage l’écran et la charge rapide déjà disponibles avec le Nord 2. L’écran AMOLED mesure donc 6,43 pouces comme d’habitude, a une résolution de 2 400 x 1 080 pixels et est protégé par Gorilla Glass 5. Avec le MediaTek Dimensity 900 5G, le smartphone a un processeur légèrement plus faible et il y a aussi des différences dans les caméras.

Nouvelles caméras principales et selfie

Au lieu de l’appareil photo principal de 50 mégapixels, le nouveau modèle propose un appareil photo de 64 mégapixels, mais l’objectif ultra grand-angle et l’appareil photo macro sont restés les mêmes. Malgré le nombre plus élevé de mégapixels, l’appareil photo principal pourrait être rétrogradé car il n’a pas de stabilisation optique. La caméra selfie a désormais une résolution de 16 au lieu de 32 mégapixels.

Par rapport au Nord 2 5G, cependant, il y a aussi des avantages. La mémoire interne du Core Edition peut être étendue avec une carte microSD et il y a une prise casque. La mémoire interne est toujours de 128 Go, mais il existe des modèles avec 6 Go et 8 Go de RAM. Le système d’exploitation est Android 11 avec l’interface utilisateur OxygenOS 11.3.

Sortie le 10 mars

Le OnePlus Nord CE 2 5G sera disponible dans les couleurs Grey Mirror et Bahama Blue. Le modèle de base avec 128 Go de mémoire interne et 6 Go de RAM coûte 349 euros. Le smartphone sera mis en vente le 10 mars. Au départ, la Core Edition n’est que légèrement moins chère que le OnePlus Nord 2.