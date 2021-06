Le OnePlus Nord 2 a fuité : ce serait le design du prochain milieu de gamme premium de OnePlus

OnePlus a très bien réussi le jeu du OnePlus Nord. Son premier milieu de gamme a été un succès, au point que l’entreprise a continué à miser sur cette gamme avec deux modèles plus basiques, les OnePlus Nord N10 et Nord N100, ainsi que le Nord CE 5G, qui est le plus récent. . Mais l’entreprise, qui fait désormais partie d’OPPO, ne semble pas s’être arrêtée et Tout indique que nous verrons un possible OnePlus Nord 2 Mieux vaut tard que jamais.

Et c’est qu’OnLeaks, l’un des filtres les plus prolifiques dans le monde des smartphones, a publié quels sont, assure-t-il, les premiers rendus du OnePlus Nord 2. Les images ne sont évidemment pas officielles, mais étant donné le record de succès du leaker, j’espère que la conception finale ne sera pas très différente.

Est-ce vous, OnePlus 9 Pro ?

Como podemos ver en los renders, el OnePlus Nord 2 (si es que finalmente se llama así) será bastante parecido al OnePlus 9 Pro. Esto puede apreciarse en el módulo de las cámaras, que aloja tres lentes en lugar de cuatro, sí, pero Quoi suivre les lignes de conception vues sur le vaisseau amiral de l’entreprise.

Selon OnLeaks, l’appareil aura un Écran perforé de 6,43 pouces que, vu le modèle précédent, il ne serait pas étrange qu’il soit AMOLED et qu’il ait un taux de rafraîchissement d’au moins 90 Hz. Le terminal mesurera 160 x 73,8 x 8,1 mm et il conservera le bouton OnePlus classique pour basculer entre les différents profils sonores.

Normalement, ces types de fuites ne sont généralement pas accompagnés de spécifications techniques, mais cette fois cela n’a pas été le cas. Le OnePlus Nord 2 est également apparu dans AI Benchmark (où il apparaît sous le nom de OnePlus Nord 2 5G), où nous pouvons voir qu’il montera le processeur MediaTek Dimensity 1200 et au moins 8 Go de RAM.

91Mobiles, en revanche, a glissé il y a quelques semaines qu’il y aura une version avec 12 Go de RAM, que sa batterie sera de 4 500 mAh et que l’appareil photo principal sera de 50 mégapixels. On dit aussi qu’il montera un grand angle de 9 mégapixels et un troisième (type inconnu) capteur de deux mégapixels.

Pour le moment, ce sont toutes des fuites, donc rien d’officiel. Il faudra donc attendre sa présentation pour lever les doutes. Et dans ce sens, OnePlus n’a pas encore confirmé cette date.

Via | Sur les fuites

Images | 91Mobiles