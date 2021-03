Le OnePlus 9 sera présenté le 23 mars

Les nouveaux smartphones phares OnePlus 9 et OnePlus 9 Pro seront officiellement lancés le 23 mars. De nombreuses informations sur l’équipement technique ont déjà été divulguées.

L’équipe sociale française de OnePlus a révélé le 23 mars comme date de présentation des nouveaux smartphones Oneplus. «Prenez vos jetons, nous vous verrons le 23 mars», dit un post Instagram maintenant supprimé que Caschy cite. Le lundi 8 mars était censé être la date de l’annonce de la présentation, mais l’équipe sociale était probablement un peu pressée.

Probablement avec un appareil photo optimisé Hasselblad

Le PDG de OnePlus a déjà révélé que la société optimisait les caméras des futurs smartphones avec Hasselblad – un fabricant d’appareils photo haut de gamme coûteux pour les professionnels. Plus précisément, Hasselblad est responsable de la correspondance des couleurs et de l’étalonnage des capteurs. En conséquence, le matériel de la caméra ne vient pas de Hasselblad. Le calibrage des couleurs appelé « Calibrage des couleurs naturelles » doit rendre les photos aussi réalistes que possible.

Recharge prétendument rapide de 65 watts prévue

Selon des rumeurs (via Caschy), le processeur du OnePlus 9 Pro est le Snapdragon 888, actuellement la puce Qualcomm la plus puissante pour les smartphones. Nous parlons de charge filaire à 65 watts et de charge sans fil à 45 watts. L’écran AMOLED doit mesurer 6,7 pouces et se résoudre avec QHD +, le taux de rafraîchissement est probablement de 120 Hertz. L’appareil photo principal devrait offrir une résolution de 64 mégapixels, il existe également un appareil photo de 48 mégapixels pour les prises de vue ultra grand angle et un objectif zoom avec zoom 3,3x.

La présentation du 23 mars montrera s’il y a quelque chose dans les rumeurs.