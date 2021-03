Le OnePlus 9 Pro comprendra une charge sans fil ultra-rapide de 50 W

OnePlus confirme que son nouveau mobile phare sera l’un des modèles avec la charge sans fil la plus rapide du marché.

OnePlus a confirmé que Le nouveau OnePlus 9 Pro inclura la technologie de charge sans fil la plus rapide jamais vue sur un téléphone mobile de la firme – ce qui, en revanche, n’est pas très difficile étant donné qu’il s’agira du deuxième terminal de l’histoire de la firme compatible avec cette fonction.

Comme ils l’ont expliqué dans leur blog officiel, la nouvelle génération de vaisseau amiral de la signature augmentera les 30W du précédent OnePlus 8 Pro à 50W, grâce au nouveau chargeur Chargeur Warp Charge 50 à vendre séparément.

Le nouveau chargeur officiel vous permettra de retirer le câble USB Type C

Comme l’a confirmé l’entreprise elle-même, le nouveau système de charge rapide Warp Charge 50 vous permettra de recharger toute la batterie en 43 minutes. A titre de comparaison, le OnePlus 8 Pro, avec son chargeur Warp Charge 30W, pouvait charger jusqu’à 50% en 30 minutes.

En plus de cela, ils affirment que le OnePlus 9 et le OnePlus 9 Pro intégreront une charge filaire de 65 W, nous supposons que grâce à l’utilisation de la même technologie qui était déjà présente dans le OnePlus 8T.

Ils affirment également ont mis à jour la conception du chargeur sans fil officiel que l’entreprise vendra avec le téléphone. A l’écoute des retours de sa communauté, la marque a décidé modifier le format du câble de sorte que maintenant il est possible retirez-le du chargeur pour faciliter l’installation. En ce sens, ils soulignent également que maintenant deux bobines de charge sont incluses, afin que le téléphone puisse être chargé à la fois verticalement et horizontalement.

Le fait d’inclure un Câble USB de type C indépendant, le rend nécessaire utiliser un transformateur auquel brancher le chargeur. Par chance, le téléphone en inclura un dans la boîte, et dans tous les cas, il sera possible d’utiliser autres chargeurs compatibles avec la norme USB Power Delivery pour atteindre des puissances allant jusqu’à 50W.

Le OnePlus 9 aura également une charge sans fil

Mais les surprises ne s’arrêtent pas là. Dans leurs déclarations, OnePlus a également confirmé que le OnePlus 9, maquette base de la nouvelle famille qui sera présentée le 23 mars, intégrera également la recharge sans fil, contrairement aux précédents OnePlus 8 et 8T.

Dans ce cas, oui, le la vitesse de charge sera limitée à 15W et il sera compatible – comme son grand frère – avec n’importe quel chargeur sans fil basé sur la norme Qi.

