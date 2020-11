Le OnePlus 8T plonge son prix à 497 euros

Cela pourrait être l’un des terminaux de l’année, en raison des spécifications, de l’expérience utilisateur et du prix.

Si vous faites partie de ceux qui aiment toujours aller à dernière technologietu ne peux pas rater ça OnePlus 8T pour seulement 497 €. Un prix qui tombe des 599 € officiels et le laisse comme l’un des meilleurs smartphones de l’année le rapport qualité prix. Et quand on parle de OnePlus on parle de expérience utilisateur exceptionnelle.

L’un des téléphones Android de l’année a chuté de son prix, et si avant c’était une belle opportunité, maintenant c’est plus. Nous parlons d’un terminal avec les derniers processeurs avec son Snapdragon 865, 8 Go de RAM, écran 6,55 pouces Amoled avec résolution Full HD +, super Batterie de 4500 mAh avec charge rapide à 30 W, caméra arrière quadruple de 48, 16, 2 et 5 mégapixels et connectivité NFC et 5G. Vous ne pouvez pas demander plus pour moins.

