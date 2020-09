Le OnePlus 8T obtiendra un écran 120 Hz et plus de caméras

Pour le OnePlus 8T, le constructeur prévoit quelques mises à jour techniques par rapport à son prédécesseur direct. Entre autres, un affichage 120 Hz est en cours de discussion.

Avec le prochain smartphone OnePlus 8T, le fabricant reprend certaines des fonctionnalités du OnePlus 8 Pro – et propose le nouvel appareil à un prix inférieur. C’est ce que prétend le site Web Android Central en référence à une source anonyme. Le OnePlus 8T dispose donc d’un écran AMOLED de 6,55 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz.

Plus de caméras et un nouveau processeur

De plus, le OnePlus 8T disposera de quatre caméras arrière: capteur principal 48 mégapixels, objectif ultra grand angle 16 mégapixels, objectif macro 5 mégapixels et objectif portrait 2 mégapixels. De plus, selon le rapport, il y a des améliorations assez subtiles par rapport aux modèles précédents. Nous parlons, par exemple, du nouveau processeur Qualcomm Snapdragon 865+ – une petite mise à jour par rapport au Snapdragon 865 dans le OnePlus 8 et OnePlus 8 Pro.

Android 11 devrait être à bord au lancement

Il y a aussi une bonne nouvelle concernant le logiciel: le OnePlus 8T devrait déjà être équipé d’Android 11 et de la nouvelle interface logicielle OxygenOS 11 départ usine. OnePlus prévoit apparemment d’introduire le smartphone à la fin du mois de septembre. Le lancement sur le marché pourrait alors avoir lieu en octobre.