Le OnePlus 10 Pro est mis à jour vers Android 13 avec OxygenOS 13

Vous pouvez désormais télécharger et installer la mise à jour vers Android 13 sur votre OnePlus 10 Pro

OnePlus a réussi à devancer Samsung et à être la première marque à proposer le passez à Android 13 sur l’un de vos derniers smartphones. À partir d’aujourd’hui, les propriétaires de OnePlus 10 Pro peuvent désormais télécharger la dernière version du système sur leur téléphone.

La mise à jour vers Android 13 pour le OnePlus 10 Pro est livrée avec Oxygène OS 13, la nouvelle version du logiciel OnePlus basée sur ColorOS. Ce logiciel présente changements importants dans l’interface utilisateur, comme la nouvelle esthétique « aquamorphique ».

Android 13 arrive sur le OnePlus 10 Pro de manière stable

Cela ne faisait pas longtemps que OnePlus avait publié la version bêta d’OxygenOS 13 pour le 10 Pro, mais la société semble avoir concentré ses efforts sur la stabilité de la plate-forme et est maintenant prête à commencer le test. déploiement de la nouvelle version.

Cette version introduit une bonne poignée de nouveautés pertinentes, à commencer par un design complètement repenséqui introduit une esthétique aquamorphique basée sur des éléments de la nature, ainsi qu’une nouveau moteur d’animation qui promet des mouvements et des transitions plus fluides.

37 fonctionnalités d’Android 13 à connaître

D’autres nouvelles intéressantes que les propriétaires du OnePlus 10 Pro pourront trouver sur leurs mobiles sont les outil pour pixeliser le contenu sensible dans les captures d’écran, un cryptage de fichiers plus avancé et sécurisé, des améliorations des performances et de la stabilité et d’autres modifications visant à améliorer l’expérience utilisateur. La liste complète des nouvelles fonctionnalités est disponible sur le post officiel du forum OnePlus.

Comme d’habitude, Déploiement OTA elle se fera progressivement à travers le monde. OnePlus a confirmé qu’OxygenOS 13 atteindra d’abord ceux qui ont participé au programme Open Beta, et que plus tard, tous les propriétaires de OnePlus 10 Pro pourront profiter de l’actualité d’OxygenOS 13 et d’Android 13.

