Le OnePlus 10 arrivera tôt ou tard, et ce seront ses caractéristiques

Partager

Il s’agirait du OnePlus 10 : 120 W de charge, un appareil photo Hasselblad et un processeur, pour l’instant, indéterminé.

Après avoir tenté de se faufiler au sommet du segment prime avec le OnePlus 10 Pro, un plus prévoit de s’attaquer au haut de gamme classique avec un nouveau modèle.

Bien qu’il ne soit pas clair si cette année nous verrions un modèle « de base » dans la famille des produits phares de l’entreprise chinoise, une fuite du portail indien Digit.in nous apporte le fiche technique presque complète Nouveau Un plus 10qui arriverait à un moment donné dans les mois à venir.

OnePlus étudie la possibilité de lancer le OnePlus 10 avec un processeur MediaTek

Le célèbre filtre « OnLeaks » indique que le OnePlus 10 est développé en deux variantes, un avec un processeur Qualcomm et un autre avec une puce MediaTek. Plus précisément, ce sont les Snapdragon 8 Gen 1 et MediaTek Dimension 9000les deux puces vedettes de chaque entreprise.

Aussi, on parle d’un Écran de 6,7 pouces de diagonale avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz et une résolution Full HD +. En ce sens, l’écran devrait utiliser la technologie LTPO pour pouvoir faire varier dynamiquement son taux de rafraîchissement entre 1 et 120 hertz.

D’autre part, le « leaker » parle de deux variantes de l’appareilun avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, et un autre avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne. Tout cela, soutenu par un Batterie d’une capacité de 4800 mAh et OxygenOS 12 comme système d’exploitation.

Le système de caméra OnePlus 10 viendrait dirigé par un capteur principal de 50 mégapixels, associé à un appareil photo de 16 mégapixels avec un objectif ultra grand angle et un appareil photo macro de 2 mégapixels. La caméra frontale serait 32 mégapixels.

D’autres détails qui ont été confirmés sont les inclusion d’un système de caméra d’une puissance de 150 W, et la suppression du commutateur Alert Slider. Si tel est le cas, le OnePlus 10 serait le premier produit phare de la marque depuis le OnePlus One à ne pas avoir cet ajout.

Pour l’instant, on ne sait pas quand aura lieu la présentation de l’appareilmais son lancement devrait avoir lieu au cours des prochains mois.

Rubriques connexes: un plus

Partager

Inscrivez-vous à Disney+ pour 8,99 euros et sans permanence

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂