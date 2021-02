Le NYPD lance une enquête sur un flic «  terroriste domestique  » portant un «  patch politique  » au milieu d’appels à la purge et au nettoyage de «  l’armée de Trump  »

Un policier de la ville de New York a été filmé avec des écussons pro-Trump, ce qui a conduit à une enquête après que les libéraux ont affirmé que toute la force était «l’armée de Trump» et ont qualifié le flic de «terroriste domestique».

Lors d’une manifestation de Black Lives Matter à Brooklyn vendredi soir, une vidéo a été capturée de l’officier en uniforme avec deux badges Trump attachés à sa veste. L’un est d’un crâne inspiré du personnage de bande dessinée The Punisher – que certains ont demandé à la retraite – avec les cheveux de Trump, tandis que l’autre a une image similaire avec le nom de Trump et la phrase «Rendre l’application encore plus efficace.»

«Où étiez-vous le 6 janvier?» lui demande un manifestant, se référant à l’émeute du Capitole américain. Le manifestant commence alors à l’appeler une «Terroriste domestique» tandis que d’autres se joignent à eux. L’officier ne répond pas, mais à un moment donné, envoie un baiser à une personne invisible.

L’officier a été identifié par les utilisateurs des médias sociaux, mais n’a pas été nommé par le NYPD.

Les libéraux outrés se sont rendus samedi sur les réseaux sociaux pour dénoncer le NYPD, qui interdit aux officiers de porter tout ce qui fait une déclaration politique en uniforme, pour avoir employé un «Suprémaciste blanc».

Il est étrange que lorsque les gens voient un membre du NYPD porter un logo de punisseur Trump et un écusson «Rendez l’application encore plus efficace», ils se concentrent tellement sur le flic individuel. Les grands syndicats du NYPD ont approuvé Trump à deux reprises. Voilà qui ils sont. – Joshua Potash (@JoshuaPotash) 6 février 2021

«Des officiers du NYPD portant des badges Trump? Qu’est-ce qui se passe avec ça? Éloignez à jamais les suprémacistes blancs de la police », actrice Rosanna Arquette tweeté en réaction à la vidéo.

Oui, nettoyez en profondeur … au point que pour les gens qui ne font pas partie d’un « syndicat » de police, il semble que vous abolissez le NYPD, en donnant 98% de leur charge de travail à des personnes qualifiées pour le faire (comme les travailleurs sociaux) et en faisant appliquer les flics actuels faire partie de cette force d’élite de détectives – Curry Kid 🌹 (@cCurryKid) 6 février 2021

Le NYPD a reconnu la vidéo samedi après une vague de critiques et a déclaré que l’officier avait «reçu une sanction initiale» pour «Portant un patch à orientation politique.» Ils ont également déclaré qu’une enquête sur la question était en cours.

Nous avons connaissance d’une vidéo montrant l’un de nos membres portant un écusson à orientation politique. L’agent a déjà reçu une sanction initiale et une enquête plus approfondie est en cours. pic.twitter.com/t6nZlvFPl5 – NOUVELLES DU NYPD (@NYPDnews) 6 février 2021

Le commissaire de police de New York, Dermot Shea, a également répondu à la controverse dans un tweet disant que les policiers doivent rester « apolitique. »

«Les membres du NYPD doivent rester apolitiques – c’est essentiel à la confiance du public et à la capacité des agents à accomplir leur travail», il a écrit.

Les membres du NYPD doivent rester apolitiques – c’est essentiel à la confiance du public et à la capacité des agents à accomplir leur travail. https://t.co/zsTskDO10Z – Commissaire Shea (@NYPDShea) 6 février 2021

