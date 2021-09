Le numéro de téléphone du jeu Squid est réel et fait des ravages, devinez qui veut l’acheter ?

Jeu de calmar est en passe de devenir la plus grande émission de Netflix à ce jour ! Pour les créateurs, les téléspectateurs et le streamer, c’est une excellente nouvelle ! Pour la personne à qui appartient le numéro de téléphone affiché en bonne place dans le premier épisode, pas tellement. Pour ceux qui n’ont pas pris le Calamar plongez, je vais essayer de ne rien gâcher. Un numéro de téléphone affiché sur une carte de visite dans le premier épisode appartient à un homme dont le téléphone explose !

Le propriétaire coréen du numéro de téléphone correspondant n’était pas au courant de l’émission à succès, et ainsi, le filet de SMS et d’appels a d’abord été considéré comme du spam. Puis Jeu de calmar a fait ses débuts sur Netflix et son numéro s’est illuminé ! Des milliers de SMS et d’appels du monde entier, petits et grands, se sont adressés pour jouer le jeu ! Je souhaite vraiment que tous ceux qui lisent ceci regardent l’émission, afin que nous puissions discuter à quel point la demande est tordue !

Finalement, après les milliers de messages et d’appels par jour, l’homme s’est rendu compte de la situation dans laquelle il se trouvait et a contacté les producteurs de Jeu de calmar.Les producteurs ont proposé de lui fournir un nouveau numéro, mais il utilise celui qu’il a pour son petit commerce depuis plus de 20 ans. Les producteurs ne peuvent pas remettre le dentifrice dans le tube. Puis, quelque chose d’encore plus étrange s’est produit.

Huh Kyung-young, le chef honoraire du Parti national révolutionnaire, qui a annoncé sa candidature à la présidence le mois dernier, a déclaré sur Facebook : « J’ai entendu dire que le propriétaire du numéro de téléphone figurait sur une carte de visite en Jeu de calmar souffre de graves dommages dus aux blagues. J’aimerais acheter le numéro pour 100 millions de wons (85 000 €). » Cela a été un mois étrange pour l’homme. On ne sait pas encore s’il acceptera l’affaire.

Le spectacle est ÉNORME. Le co-PDG de Netflix, Ted Sarandos, a déclaré plus tôt cette semaine, Jeu de calmar se classe n ° 1 dans près de 80 pays (au 28 septembre), ajoutant qu’il y a « de très bonnes chances que ce soit notre plus grand spectacle de tous les temps ». Et avec le succès, ils parlent déjà d’une deuxième saison. Je ferais l’échange d’espoir présidentiel, car le scénariste-réalisateur Hwang Dong-hyuk, sonne comme s’il travaille sur Duffer Brothers, après sa première expérience d’écriture d’une série.

« Au début, je buvais une demi-bouteille de soju (alcool coréen) pour faire couler le jus créatif. Je ne peux plus faire ça », a-t-il déclaré. « Écrire (‘Squid Game’) a été plus difficile que d’habitude pour moi car c’était une série, pas un film. Il m’a fallu six mois pour écrire et réécrire les deux premiers épisodes. Ensuite, j’ai consulté verbalement des amis et j’ai trouvé des indices pour améliorations grâce à mon propre pitch et à leurs réponses. »

Quant à une deuxième saison ? « Je n’ai pas de plans bien élaborés pour Jeu de calmars 2. C’est assez fatiguant rien que d’y penser. Mais si je devais le faire, je ne le ferais certainement pas seul. J’envisagerais d’utiliser une salle d’écrivains et je voudrais plusieurs réalisateurs expérimentés », a-t-il déclaré.

Hwang Dong-hyuk (La forteresse) a écrit et réalisé les neuf épisodes, tandis que la distribution met en vedette Lee Jung-jae (Chef d’équipe), Parc Hae-soo (Yungnyong-i Nareusya), Yeong-su Oh (La Grande Reine Seondeok), Wi Ha-Joon (Le plus grand divorce), mannequin Jung Ho-yeon, Heo Sung-tae (Votre honneur), Anupam Tripathi et Joo-ryeong Kim.

J'AI BESOIN de discuter Jeu de calmar! Je suis en train d'intimider mes collègues écrivains par Netflix pour qu'ils se connectent. Il se peut que les gens soient découragés de devoir lire les sous-titres. C'est doublé; vous ne le faites pas !

