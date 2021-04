Le numérique domine le physique alors que la pandémie pousse les consommateurs vers le PS Store

Steinberg Basic Pèse-personne électronique - Fini bambou - 180 kg SBS-PS-180A

Le poids idéal à portée de main, grâce à un pèse-personne électronique Combien est-ce que je pèse ? Voilà une question que tout le monde se pose de temps à autre, et pas seulement chez le médecin. Ce n’est pas surprenant, puisque la masse corporelle affecte grandement le bien-être personnel. Avec le pèse-personne SBS-PS-180A de Steinberg Basic, vous disposez non seulement d’un instrument de mesure précis qui vous aide à surveiller de près votre poids et à atteindre vos objectifs, mais aussi d’un accessoire décoratif qui apporte une touche d’élégance à son environnement, où qu’il se trouve. Électronique à l’intérieur, rétro à l’extérieur Le plateau de ce pèse-personne électronique est fait de bambou, ce qui confère une allure naturelle à l’appareil, en plus de le rendre agréable au toucher. L’écran LCD ultramoderne avec rétroéclairage affiche votre poids en kilos ou en livres, avec une précision décimale. En même temps, Clair – écran LCD rétroéclairé et grand afficheur analogique Gracieux – combinaison attrayante de matériaux et de technologies : bambou et plastique, analogique et numérique Variable – basculement aisé entre les unités métriques et impériales Écoénergétique – extinction automatique après 15 secondes d’inactivité Robuste – plateau de pesée capable de supporter 180 kg, doté d’une précision de 0,1 kg