Le noyau mystérieux de Mars est plutôt grand, suggèrent les données de l’atterrisseur InSight de la NASA

De la NASA Atterrisseur InSight a passé plus d’une année martienne complète stationnée sur la planète rouge, et les scientifiques sont satisfaits des observations du vaisseau spatial à ce jour, malgré les défis posés par Mars.

Bien que l’arrivée en toute sécurité de la NASA Rover de persévérance le mois dernier a attiré énormément d’attention, il convient de rappeler que l’agence a deux autres robots fonctionnant avec succès sur la planète rouge – le rover Curiosity et l’atterrisseur fixe InSight.

Et InSight vient de faire des découvertes intrigantes sur les entrailles de Mars .

«Nous avons atteint nos objectifs scientifiques concernant la structure intérieure, nous avons regardé de la croûte au cœur et mesuré notre sismicité martienne», a déclaré Mark Panning, scientifique du projet InSight au Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA dans le sud de la Californie. lors d’une présentation en direct mercredi 17 mars lors de la 52e Conférence sur la science lunaire et planétaire (LPSC), qui s’est tenue pratiquement la semaine dernière. « Je vous donne juste la vue la plus simple de la surface. »

Insight sur Mars

L’atterrisseur InSight de 850 millions de dollars a atterri sur Mars en novembre 2018 pour une mission conçue pour aider les scientifiques à comprendre l’intérieur de la planète rouge. L’atterrisseur était équipé pour mener trois expériences différentes: l’une axée sur le transfert de chaleur, l’autre sur les ondes sismiques et l’autre sur la mesure des détails précis de la rotation de la planète.

Mars n’a pas coopéré avec la première expérience. La sonde thermique auto-foreuse d’InSight, ou « taupe », qui était censée s’enfouir jusqu’à 5 mètres dans la planète rouge, ne pourrait jamais creuser plus profondément que sa propre longueur . (Panning a noté, cependant, que l’instrument recueille des données de chaleur pour cette section beaucoup moins profonde de la croûte.)

Les deux autres expériences se sont déroulées plus facilement.

Connaissances sismomètre a été conçu pour déterminer la structure interne de la planète rouge en détectant les ondes sismiques rebondissant à travers et entre les couches de Mars. L’instrument avait détecté environ 500 événements au 1er mars, selon le chercheur principal de l’instrument Philippe Lognonné, géophysicien à l’Institut de physique de la Terre de Paris en France, qui a donné une conférence préenregistrée au LPSC cette semaine.

La troisième expérience utilise des techniques de radio-science pour suivre l’emplacement précis de l’atterrisseur dans l’espace. Étant donné qu’InSight, contrairement à Perseverance et aux autres rovers de la NASA, ne se déplace pas le long de la surface, ces données indiquent aux scientifiques comment la planète elle-même se déplace, leur permettant de tracer les minuscules oscillations de son axe de rotation. Ces oscillations à ce jour suggèrent que le noyau de Mars est liquide, comme la couche externe du noyau de la Terre, a déclaré Panning.

Quelle est la taille du noyau de Mars?

Les scientifiques utilisent également ces observations pour calculer la taille du noyau, les meilleures estimations actuelles allant de 1 110 à 1 300 milles (1 780 à 2 080 kilomètres) de diamètre. Une deuxième estimation de la même mesure produite par les données recueillies par le sismomètre d’InSight offre une portée plus étroite mais complémentaire, de 1120 à 1160 miles (1810 à 1860 km), bien que cette estimation ne soit pas définitive non plus, l’auteur principal Simon Stähler, sismologue au L’École polytechnique fédérale de Zurich, a souligné lors de brèves remarques en direct au LPSC jeudi 18 mars.

« C’est une estimation préliminaire sur laquelle vous ne devriez pas construire votre propre modélisation intérieure, mais au moins c’est là que nous atterrissons », a-t-il déclaré. « Et cela est cohérent avec, même s’il se situe sur le bord supérieur, des estimations préalables à la mission. » Stähler a également noté que jusqu’au début de ce siècle, les scientifiques pensaient que le noyau de Mars était plus proche de 930 miles (1500 km) de diamètre.

Cette estimation de base repose sur des mesures de l’activité sismique à une certaine distance de l’atterrisseur, les ondes sismiques rebondissant sur l’instrument d’InSight à partir de la frontière où le noyau et le manteau se rencontrent. Cependant, l’équipe souhaiterait des observations sur 10 de ces tremblements de terre, a déclaré Stähler lors d’une présentation enregistrée plus longue. À l’heure actuelle, InSight n’a confirmé que trois de ces signaux, même si huit autres candidats pourraient rejoindre l’ensemble de données.

Plus près de la surface, les scientifiques s’interrogent toujours sur ce que disent les observations du sismomètre sur l’intérieur de Mars. Deux modèles différents correspondent aux données recueillies par l’instrument; Un modèle propose une croûte plus fine à deux couches, l’autre une croûte plus épaisse à trois couches, a déclaré Mark Wieczorek, sismologue à l’Observatoire de la Côte d’Azur en France, lors de brèves remarques en direct jeudi. Lui et ses collègues espèrent que les observations recueillies par InSight au cours de sa mission élargie clarifieront la question.

InSight est maintenant dans sa mission étendue, qui durera une deuxième année martienne. (Une année sur Mars correspond à environ 687 jours terrestres.)

