Le noyau galactique de la Voie lactée déborde de fils colorés dans le nouveau panorama de Chandra (vidéo, photos)

Au centre de notre galaxie de la Voie lactée, des fils de gaz surchauffé et de champs magnétiques se tissent les uns autour des autres pour créer un affichage galactique spectaculaire capturé dans une nouvelle image panoramique saisissante de la NASA. Observatoire de rayons X de Chandra .

Cette nouvelle image du noyau de la Voie lactée s’appuie sur des observations antérieures de Chandra et d’autres observatoires. Ces dernières observations s’étendent plus haut au-dessus et plus loin en dessous du plan de notre galaxie, ou du disque où se trouvent la plupart des étoiles de la Voie lactée, que les efforts d’imagerie précédents ne l’ont fait, selon une déclaration de la NASA .

Le centre galactique de la Voie lactée, vu par l’observatoire à rayons X de Chandra. (Crédit d’image: rayons X: NASA / CXC / UMass / QD Wang; Radio: NRF / SARAO / MeerKAT)

Dans le panorama, vous pouvez voir des régions orange, verte, bleue et violette représentant différentes énergies de rayons X. Les données radio du radiotélescope MeerKAT en Afrique du Sud sont visibles en gris et lilas. Dans la version étiquetée de l’image, fournie par l’équipe Chandra, vous pouvez même identifier différentes caractéristiques notables du centre galactique, y compris Sagittarius A *, le trou noir supermassif au cœur de la Voie lactée.

Une version étiquetée de l’image Chandra du Centre Galactique. (Crédit d’image: rayons X: NASA / CXC / UMass / QD Wang; Radio: NRF / SARAO / MeerKAT)

Ces fils de gaz chauds pourraient éventuellement être «liés» entre eux par de minces bandes de champs magnétiques, ont proposé des chercheurs dans une étude publiée le 27 avril dans la revue Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

« La galaxie est comme un écosystème », explique le chercheur principal Daniel Wang, professeur au département d’astronomie de l’Université du Massachusetts à Amherst, dit dans une déclaration séparée . « Nous savons que les centres des galaxies sont là où se déroule l’action et jouent un rôle énorme dans leur évolution. »

Il est difficile d’étudier le centre de notre propre galaxie car il est obscurci par la poussière et les gaz, explique Wang dans le communiqué. Cependant, en utilisant Chandra, qui observe dans les rayons X au lieu de la lumière visible, les chercheurs ont pu « couper à travers » le brouillard, pour ainsi dire.

L’image spectaculaire fournit également l’image la plus claire d’une paire de panaches émettant des rayons X provenant du centre de notre galaxie, selon le communiqué. Ce travail a également révélé un filetage particulièrement intéressant connu sous le nom de G0.17-0.41. « Ce fil révèle un nouveau phénomène », a déclaré Wang.

Wang pense que ce fil pourrait servir de preuve de la reconnexion du champ magnétique, qui se produit lorsque des champs magnétiques opposés sont rapprochés, libérant des quantités incroyables d’énergie. « C’est un processus violent », a déclaré Wang, ajoutant que la découverte de ce fil n’est « que la pointe de l’iceberg de reconnexion ».

