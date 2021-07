Le nouvel ordre chronologique de Marvel

Le 9 juillet, les fans de Marvel ont à nouveau souri. Malgré les premières de sa série, qui ont été données en 2021 par Disney +, cela faisait plus d’un an que le plus grand studio d’Hollywood n’avait pas eu de premières de films aussi importantes que Veuve noire, qui a atteint les cinémas et la plateforme numérique de manière hybride.







Et, malgré le succès au box-office de Veuve noire Ce n’était pas ce à quoi les producteurs aspiraient, l’histoire mettant en vedette Scarlett Johansson a complètement changé l’ordre chronologique de la franchise. C’est pourquoi, à partir de Spoiler, nous vous expliquons comment voir tous les films dans le nouvel ordre à partir de maintenant.

Le nouvel ordre pour regarder des films Marvel :

Phase 1:

Captain America le premier vengeur

Hombre de Hierro

L’incroyable Hulk

L’homme de fer 2

Thor

Les Vengeurs

Phase 2:

Iron Man 3

Capitaine Amérique: Le Soldat de l’Hiver

Thor: Le Monde des Ténèbres

gardiens de la Galaxie

Les Gardiens de la Galaxie 2 (appartient à la phase 3, mais il est pratique de le voir après la première)

Avengers: l’ère d’Ultron

L’homme fourmi

Étape 3 :

Captain America : guerre civile

Veuve noire

Spiderman : retour aux sources

Dr étrange

Thor : Ragnarok

Panthère noire

Avengers : guerre à l’infini

Ant-Man et la Guêpe

Capitaine Marvel

Avengers : Fin de partie

Spiderman : loin de chez soi

Étape 4 :

Loki

WandaVision

Faucon et le soldat de l’hiver

Shang-Chi et les légendes des dix anneaux (3 septembre 2021)

Éternels (5 novembre 2021)

Spiderman : pas de chemin à la maison (17 décembre 2021)

Thor : amour et tonnerre (11 février 2022)

Dr. Strange dans le multivers de la folie (22 mars 2022)

Black Panther 2 (18 mai 2022)

Capitaine Marvel 2 (8 juillet 2022)

Captain America 4 (Date à déterminer)