Le nouvel opus de « Scream » est enfin terminé

Avec un peu plus de six mois avant son arrivée en salles, le nouvel opus de la franchise « Scream » est déjà complètement terminé, même si techniquement ce ne serait pas le cinquième opus de la saga que nous connaissons tous, car il s’intitulera simplement « Scream », on peut donc s’attendre à ce qu’il s’agisse d’une sorte de redémarrage ou de redémarrage de l’histoire.

Tyler Gillet, l’un des membres de « Radio Silence » et l’un des réalisateurs de ce nouveau film, a annoncé via son compte Instagram : « Image bloquée. Je vous promets que ça vaudra la peine d’attendre. » Parmi les commentaires se démarque la présence de Jack Quaid, star de la série « The Boys » qui fait partie du casting du film, qui a également fait part de son émotion.

Ne pas appeler la cassette « Scream 5 » a été un excellent point de départ pour le travail de Wes Craven, c’est du moins ce que l’actrice Courteney Cox a laissé entendre lors d’une récente apparition dans le talk-show de Drew Barrymore : « C’est le cinquième, mais ce n’est pas » Scream 5 « . C’est ‘Cri’. Les réalisateurs sont incroyables, ils le font absolument, c’est une nouvelle franchise ».

Cox a noté dans ses commentaires que le nouveau film ne devrait pas être considéré comme un redémarrage ou un remake du film original. «Ceci est juste une toute nouvelle version. Ça va être fantastique. » a commenté l’actrice. Gillett travaille aux côtés de son partenaire Matt Bettinelli-Olpin. Le duo en charge de l’écriture et de la réalisation de « Ready or Not » est le premier à réaliser un film de la franchise « Scream » après la mort de Wes Craven.

Cox reprendra son rôle de Gale Weathers aux côtés de Neve Campbell en tant que Sidney Prescott, David Arquette en tant que Dewey Riley et Marley Shelton en tant que Judy Hicks. De plus, le film mettra en vedette une nouvelle distribution composée de Melissa Barrera, Dylan Minnette, Jenna Ortega, Mason Gooding, Kyle Gallner, Jasmin Savoy Brown et Mikey Madison. La première du nouveau « Scream » est prévue pour le 14 janvier 2022.