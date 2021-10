Le nouvel opus de « Scream » dévoile sa première affiche officielle

Ce sera en janvier prochain que nous verrons enfin dans les salles le nouvel opus de « Scream », l’une des sagas les plus emblématiques du cinéma slasher depuis vingt ans, présentant à travers Ghostface l’une des grandes icônes modernes des films d’horreur.

En prévision des fans qui attendaient de voir cette nouvelle entrée dans la saga « Scream », les producteurs du film ont présenté via Twitter la première affiche officielle du film, qui anticipe encore une fois une longue tradition chez les porteurs du masque Ghostface : « C’est toujours quelqu’un que tu connais. »

Apparemment, le premier montage de ce nouveau « Scream » est déjà terminé, selon l’actrice Melissa Barrera que l’on a pu voir cet été avec la bande musicale « In the Heights », qui a assuré via ses réseaux sociaux qu’elle avait vu le film tout en déclarant que le public n’était pas préparé à ce qu’il verra.

Rejoindre Barrera est un groupe de nouveaux arrivants dans la franchise qui comprend des noms comme Jenna Ortega, Mason Goding, Kyle Allner ou Jack Quaid. Certains noms réguliers de la franchise « Scream » sont également de retour, tels que Neve Campbell, qui revient dans son rôle principal en tant que Sidney Prescott aux côtés de Courteney Cox en tant que Gale Weathers et David Arquette en tant que Dewey Riley.

Marley Shelton, qui a rejoint la saga dans son quatrième volet, aura également une participation dans ce film réalisé par Tyler Gillett et Matt Bettinelli Olpin, le duo de réalisateurs à l’origine de « Ready or Not », un film avec Samara Weaving. en 2019, marquant la première fois que Wes Craven n’est pas à la tête de la franchise après sa mort en 2015.

Lors de la présentation officielle du projet en 2020, Gillet a souligné qu’en sortant le premier opus de « Scream », Craven avec le scénariste Kevin Williamson, sans le vouloir, a complètement changé le genre du slasher et de l’horreur en général, notant que lui et votre partenaire a construit une histoire directement à partir de l’ADN de ces bandes. Le nouveau « Scream » a une date de sortie prévue pour le 14 janvier 2022.