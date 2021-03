Le nouvel Opel Combo-e Life arrive à l’automne

Les versions passagers du modèle Combo auront des versions électriques, appelées Combo-e Life, avec cinq ou sept sièges et une autonomie allant jusqu’à 280 kilomètres. La commercialisation commence au printemps, mais les premières unités n’atteignent les concessionnaires qu’à l’automne.

Opel commencera à commercialiser le nouveau Combo-e Life au printemps, les premières unités devant arriver chez les concessionnaires à l’automne. Cette proposition rejoindra la gamme de véhicules électriques et électrifiés d’Opel, qui, dans les véhicules utilitaires légers, comprend les Vivaro-e, Combo-e et Movano-e.

Le Combo-e Life sera disponible en deux versions de carrosserie, «Standard» et XL, avec des longueurs de 4,4 mètres et 4,75 mètres, respectivement. Les deux auront deux portes latérales coulissantes et une capacité de cinq ou sept occupants.

Selon le type d’utilisation, le Combo-e Life peut parcourir jusqu’à 280 kilomètres en cycle WLTP avec une seule charge de batterie lithium-ion de 50 kWh.

La version courte cinq places offre un coffre à bagages de 597 litres avec tous les sièges en position normale, passant à 850 litres dans la version longue. Avec les sièges arrière rabattus, le volume utile passe respectivement à 2126 litres et 2693 litres.

D’autre part, le système de pliage du siège passager avant en option vous permet d’augmenter la longueur de l’espace disponible pour le transport d’objets longs, comme des planches de surf par exemple.

Les clients peuvent choisir la deuxième rangée de sièges «standard», avec rabattement asymétrique 60/40, ou trois sièges individuels rabattables depuis le coffre à bagages.

Équipements de confort et d’assistance

Le Combo-e Life reçoit un toit panoramique avec rideau électrique, activé par un interrupteur sur la console centrale. Ce long toit en verre crée une atmosphère agréable et rend la cabine très lumineuse.

En termes de systèmes d’aide à la conduite, Combo-e Life propose les technologies les plus avancées, du contrôle de la vitesse en descente, de l’aide à l’entretien des voies, de l’alerte de fatigue du conducteur à la reconnaissance des panneaux de signalisation et de l’alerte de collision avant avec détection des piétons et freinage d’urgence automatique.

Pour soutenir les manœuvres de stationnement, une caméra arrière panoramique est disponible qui augmente la visibilité vers l’arrière et sur les côtés.

En termes de systèmes d’infodivertissement, Combo-e Life propose des appareils tels que la radio multimédia et le multimédia Navi Pro avec de grands écrans tactiles jusqu’à huit pouces. Les deux ont une intégration pour les téléphones mobiles via Apple CarPlay et Android Auto.

