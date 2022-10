Le nouvel iPad Pro 11 2022 viendra probablement sans mini écran LED

L’iPad Pro 11 2022, qui est toujours attendu pour octobre, aura probablement le même écran Liquid Retina que son prédécesseur. Les espoirs d’un écran mini-LED comme le plus grand iPad Pro 12.9 ont de nouveau été anéantis par un analyste.

L’analyste et expert en affichage Ross Young de Display Supply Chain Consultants ne pense pas qu’Apple équipera le prochain iPad Pro 11 d’un écran mini-LED. Il réitère sa prédiction de mars selon laquelle Apple n’aurait aucune raison d’introduire une autre tablette avec un écran mini-LED en 2022, car l’iPad Pro 12,9 pouces 2021 continue de bien se vendre. Les différents écrans sont également un bon différenciateur entre les deux modèles Pro.

Le mini écran LED de l’iPad Pro 12.9 peut le faire

Donc, si vous voulez profiter des avantages du mini écran LED, vous devrez probablement encore opter pour le modèle plus grand et plus cher. L’iPad Pro 12.9 a été introduit en 2021 avec un écran « Liquid Retina XDR » qui peut briller sur toute la zone de l’écran avec une luminosité de 1 000 nits en mode HDR. La luminosité maximale des reflets HDR dans certaines parties de l’écran est de 1 600 nits. À titre de comparaison, le modèle précédent ne gérait qu’environ 600 nits.

De nouveaux modèles d’iPad Pro via un communiqué de presse au lieu d’un événement ?

Cependant, le nouvel iPad Pro 11 2022 recevra toujours quelques mises à jour. La plus grande innovation sera sans doute la puce M2, censée alimenter la tablette Apple. De nouvelles options de charge sont également en cours de discussion. Le nouveau modèle 11 pouces devrait être présenté en octobre – avec le successeur de l’iPad Pro 12.9 à partir de 2021. Cependant, l’éditeur de Bloomberg, Mark Gurman, ne s’attend pas à un événement de dévoilement numérique. Au lieu de cela, Apple devrait annoncer les deux iPad par le biais d’un communiqué de presse.