Le nouvel indice confirmant Tobey Maguire dans "Spider-Man : Pas de chemin à la maison"

Nous approchons de la mi-juillet, la deuxième partie de 2021, et pour le moment nous n’avons pas trop de détails officiels sur Spider-Man : Pas de chemin à la maison, quelque chose qui commence à agacer les fans, car il sortira le 17 décembre. La semaine dernière, ils ont confirmé que Tobey Maguire et Andrew Garfield vont être dans le film, et bien que l’entreprise l’ait bien gardé, une nouvelle piste le révèle à nouveau.

Le multivers, que l’on peut déjà voir dans différentes productions du MCU en ce moment, comme dans la série Loki, est la principale raison pour laquelle on pense que nous aurons les versions précédentes de Peter Parker. De plus, récemment, un fan a croisé la route de Maguire à New York et, après avoir pris une photo, lui a demandé s’il apparaîtrait dans la nouvelle suite du personnage et en réponse, il a reçu un clin d’oeil et un sourire.

Après l’initié Daniel Richtman confirmer dans leurs réseaux que Tobey et Garfield allaient apparaître dans le film, et que le méchant principal serait le Bouffon Vert de Willem Dafoe, le président de Marvel Studios, Kevin Feige fait référence à cela. Dans une interview avec Divertissement hebdomadaire Il a dit: « Toutes les rumeurs lues sur Internet ne sont pas vraies, loin de là, mais toutes ne sont pas fausses ».

+ L’indice qui confirme Tobey Maguire

Ce qui vient de se passer au cours des dernières heures, c’est que L’acteur vocal Manolo Rey, qui a surnommé Spider-Man de Tobey Maguire en portugais brésilien dans les trois bandes de Sam Raimi, a été consulté sur Instagram: « Est-ce que vous redoublerez l’Araignée de Tobey bientôt ? ». La réponse est venue avec une vidéo de lui faisant signe qu’il ne pouvait pas en parler, mais à la fin il lève le pouce. Regardez la vidéo !

Pour le moment merveille n’a rien confirmé, alors que les fans attendent des nouvelles du film, c’est-à-dire des images officielles et un aperçu. Nous savons qu’il aura la participation de Alfred Molina (Docteur Octopus), Jamie Foxx (Électro) et Benedict Cumberbatch (Doctor Strange) et sortira en salles le 17 décembre de cette année.