Le nouvel événement “ Easy Mayhem ” de Borderlands 3 prouve accidentellement à quel point les modificateurs sont mauvais

Borderlands 3 a démarré un autre événement d’une semaine pour son anniversaire, et celui-ci, Mayhem Made Mild, remplace la liste généralement dure des modificateurs à des niveaux élevés de Mayhem par des modificateurs faciles. Et vu comment cela fonctionne dans la pratique, je suis d’accord avec ce fil pour dire que tout le concept des modificateurs de Mayhem n’a pas abouti, et le jeu est plus amusant quand vous pouvez simplement… ne pas avoir à les gérer du tout.

Les modificateurs de Mayhem ont été introduits comme un moyen d’introduire des défis à des difficultés plus élevées autres que la mise à l’échelle de la santé des ennemis plats. Et bien qu’ils rendent techniquement le jeu plus difficile, ce n’est généralement pas un défi amusant, c’est juste épuisant ou irritant.

Il y a les modificateurs qui encombrent l’écran avec trop d’effets dans un jeu qui en est déjà plein, comme des ennemis lâchant des piscines élémentaires ou des pièges à spinner. Il y en a qui sont juste paresseux et ennuyeux, comme la réduction des dégâts critiques ou non critiques ou élémentaires, ce qui fait simplement prendre plus de temps pour tuer les ennemis sans raison réelle. Et il y a ceux qui sont épuisants, comme essayer de tuer des drones d’invincibilité flottants qui sont bloqués à l’intérieur des murs, ou de jeter quatre clips de munitions dans un crâne de mort immortel pour ne pas mourir tous les autres. Ou celui qui élimine Fight for Your Life, ce qui aggrave encore les mauvais points de contrôle de Borderlands 3.

En bref, cette semaine nous donne un aperçu de ce que serait la vie sans ces modificateurs les plus ennuyeux (même si l’enfer, même la plupart des plus faciles sont encore ennuyeux), et je conviens que le jeu serait mieux sans eux.

Je comprends que Borderlands essayait de faire quelque chose d’intelligent avec difficulté ici, mais cela n’a tout simplement pas fonctionné. Je pense que ce serait mieux si, disons, vous rencontriez un groupe ennemi de temps en temps qui avait peut-être des pouvoirs spéciaux dans des difficultés plus élevées, un peu comme les foules de champions dans Diablo, mais avoir chaque Les ennemis de base engendrent des bassins ou des pièges, tirent sur des têtes de mort ou réduisent vos dégâts, ce n’est tout simplement pas la voie à suivre.

Je maintiens que le meilleur état de Borderlands 3 était de retour pendant les jours de Mayhem 4, quand ils ont réduit tous les modificateurs à un ennemi et un joueur à un. C’est à dire. les ennemis sont plus précis et vos fusils de chasse font 35% de dégâts supplémentaires. Facile à suivre et ils n’ont pas du tout brouillé le gameplay.

Je crois toujours que c’est la voie à suivre maintenant, et tout ce que ces modificateurs font est de forcer les joueurs à relancer et relancer jusqu’à ce qu’ils obtiennent une combinaison qui soit la moins ennuyeuse, et d’une manière générale, c’est toujours ennuyeux malgré tout. C’était une expérience intéressante et je suis sûr que beaucoup de travail a été effectué, mais cela ne fonctionne tout simplement pas, et l’option de désactiver complètement les modificateurs serait une aubaine. Cela rendrait Mayhem 10 un peu «plus facile» je suppose, comme le démontre cet événement, mais serait-ce plus amusant? Moins irritant? Oui, ce qui, je pense, devrait toujours être la priorité lors de la prise de décisions comme celle-ci.

