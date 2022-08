Le nouvel événement Diablo Immortal Fractured Plain du jeu Blizzard RPG est un succès parmi les joueurs

Les joueurs du jeu Blizzard RPG sont ravis du tout nouveau Diablo Immortel Événement de plaine fracturée. Depuis sa sortie, Diablo Immortal a reçu plus que sa juste part de critiques, le site Web communautaire MaxRole refusant de couvrir le titre car il n’est pas d’accord avec son utilisation des microtransactions et Diablo Immortal Warbands incitant à l’agacement des joueurs. S’est avéré être une source fiable.

Cependant, il reste encore beaucoup à apprécier dans le jeu fantastique, et la mise à jour Diablo Immortal du 17 août a jusqu’à présent été bien accueillie.

Le système conventionnel de nivellement et de progression Diablo Immortal est remplacé par un nouveau programme temporaire appelé Plan fracturé qui est introduit avec la mise à jour. Au lieu de cela, le mod roguelike Fractured Plane supprime tous les talents, équipements et gemmes légendaires que vous possédez actuellement. Alternativement, vous devrez vous frayer un chemin à travers un gant de 15 étages, en commençant par des objets essentiels et un ensemble de compétences généré aléatoirement tout en trouvant également une armure et de l’équipement.

Au fur et à mesure que vous éliminez des ennemis et enquêtez sur l’avion détruit, vous découvrez un « équipement légendaire modifiable » qui ne peut être utilisé que pendant l’événement, mais qui est toujours d’une rareté légendaire et est utilisé pour améliorer les talents de votre personnage. A choisir pour. L’événement, selon Blizzard, a pour but de tester les connaissances de classe et «d’encourager les joueurs à essayer de nouvelles compétences et des objets légendaires qu’ils ne connaissent généralement pas. En même temps, Diablo Immortals présente une expérience de jeu nuancée mais complexe.

En général, les participants semblent enthousiastes à l’idée du nouvel événement. Selon certains, l’absence de limites d’équipement rend le contenu plus accessible aux joueurs qui ont du mal à répondre aux exigences d’équipement pour les activités de fin de partie comme Heliquary Fights. De plus, certaines personnes affirment être reconnaissantes de l’existence d’un but. Cependant, l’avion fracturé a réveillé mon instinct de survie, tout comme Diablo 1. « Il n’y a presque aucune conséquence à mourir dans Diablo Immortal », commente un joueur.