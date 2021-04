Le nouvel état de jeu PlayStation sera bientôt annoncé

Play Station a annoncé un nouveau État des lieux à la fin de cette semaine, il se concentrera sur le prochain jeu vidéo PlayStation 5 Ratchet & Clank: Rift Apart, ainsi que le développeur Insomniac Games.

Le nouveau État des lieux est prévu pour le jeudi 29 avril à 17 h HE / 14 h HP. Quant à ce qu’il proposera exactement, tout ce que l’on sait vraiment à ce stade, c’est qu’il comprendra plus de 15 minutes de nouveau jeu à partir du prochain titre.

La nouvelle du prochain State of Play a été révélée dans le cadre d’une campagne promotionnelle plus large pour Ratchet & Clank: Rift Apart. Jeux insomniaques a publié aujourd’hui une nouvelle bande-annonce pour le jeu avec de nouveaux emplacements, armes et mécanismes, révélant que le nouveau look mystérieux de Lombax dans les avances précédentes, il s’appelle Rivet, un personnage qui est un «combattant d’une autre dimension, où la vie organique est persécutée par l’empereur maléfique Infâme».

Comme indiqué ci-dessus, le prochain PlayStation State of Play aura lieu le jeudi 29 avril prochain à 17 h HE / 14 h HP.

Ratchet & Clank: Rift Apart devrait sortir exclusivement sur PlayStation 5 le 11 juin.